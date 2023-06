Wendy Guevara no se queda callada y se defiende de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México

Una de las participantes más queridas en ‘La Casa de los Famosos México’ es Wendy Guevara y los seguidores del reality presumen que por robarse el corazón de su público, muchos de los que están adentro del show le tienen envidia. Tal es el caso de Sergio Mayer quien se burló de ella a sus espaldas y así reaccionó la integrante de ‘Las Perdidas’.

Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Sofía Rivera estaban en la alberca de La Casa de los Famosos México y Mayer comenzó a burlarse del físico de la influencer.

“Con la boca de chalupa que tiene, te succiona” le dijo Mayer a Emilio y los demás se reían, pero la influencer no estaba presente.

Wendy hermosa, date cuenta y aléjate de esta gente, si supieras que se burlan de ti cuando no estás.



#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/9GP768sxi5 — marea (@SoleSurvivoor) June 9, 2023

¿Qué le respondió Wendy?

Posterior a ese momento, Sergio Mayer le quiso hacer una sugerencia a su compañera estando en la cocina y ella le respondió: “Mira estoy pensando a ver si te hablo cuando salgamos”.

Sergio: sabes que Wendy, tendría mucho éxito, vamos a organizar cuando salgamos todos…



Wendy:Mira estoy pensando a ver si te hablo cuando salga 💅



tan icónica Wendy 👠 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/jqoXalvpa0 — La Wendy Guevara (@LaWendyGuevara) June 11, 2023

La acción de Mayer no le cayó para nada bien a los fans de Wendy y así reaccionaron.

“El Poncho y el Mayer solo están utilizando a Wendy, primero ni la querían voltear a ver, pero al saber su arrastre en el público, ahora sí la necesitan”.

“Solo utilizan la fama de Wendy, para no salir de la casa. Yo no la conocía pero no me gusta que la utilicen y es lo que hace poncho y Sergio”.

“Ataquen a Wendy que eso la llevará a la final, aquí sus perdidos estamos al 100% bien presentes para apoyarla”.

“Estos están ardidos porque no dan contenido entretenido como Wendy. Ya se dieron cuenta que Wendy es la más fuerte de la casa”.

“Esos solo la buscan para su conveniencia, Wendy es inteligente y espero que ya no caiga en su juego”, son algunos de los mensajes en Twitter.