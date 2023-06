Los Jonas Brothers se viralizan por dar concierto en ropa interior

Los Jonas Brothers, el trío de hermanos compuesto por Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas que marcó a toda una década y sigue cosechando decenas de éxitos, sorprendió a todos sus fans al ofrecer un concierto en ropa interior.

Los Jonas Brothers se formaron en 2005, y tan solo un año más tarde estrenaron su álbum debut titulado It’s About Time, el cual incluye el éxito ‘Year 3000′, posteriormente lanzaron su álbum homónimo bajo el sello Hollywood Records del cual se desprenden las canciones ‘S.O.S’, ‘Hold On’ y ‘When You Look Me In The Eyes’.

En 2008 lanzaron el álbum A Little Bit Longer y alcanzaron popularidad gracias a la película original de Disney Channel, Camp Rock, un año después fue el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio Lines, Vines and Trying Times, sin embargo, el 29 de octubre de 2013 anunciaron su separación temporal. Pero en febrero de 2019 anunciaron su regreso y estrenaron el sencillo Sucker que viene incluido en el disco Happines Begins.

Los Jonas Brothers se viralizan por dar un concierto en ropa interior

Tras este reencuentro, los Jonas Brothers siguen ofreciendo conciertos sold out por todo el mundo y en las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales, una fotografía donde se ve a Kevin, Nick y Joe en ropa interior mientras ofrecen un concierto.

quando eh o próximo show dos jonas brothers alguém sabe informar pic.twitter.com/ezxlD2aeCV — luscas ™️ (@luscas) June 14, 2023

En cuestión de minutos, la foto se viralizó en redes sociales y millones de fans enloquecieron y mostraron su aprobación a que los cantantes comenzaran a dar shows con esa vestimenta, sin embargo, todo se trató de un edit o edición hecha gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial, cosa que desconcertó a todos sus seguidores ya que la imagen se ve bastante real. Cabe señalar que hasta este momento, ninguno de los Jonas Brothers se ha pronunciado al respecto de esta foto.