Karely Ruiz hace una polémica publicación en Instagram que se gana los aplausos de la comunidad LGTBIQ

Karely Ruiz es conocida por ser una de las modelos mexicanas más famosas en OnlyFans. El contenido que sube a sus plataformas digitales, en el que exhibe su espectacular figura, hace que siga ganando seguidores en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, uno de sus más recientes posteos la ha convertido en una de las tantas voces que tiene la comunidad LGTBIQ. En su cuenta de Instagram, sin muchos rodeos, la regiomontana confesó cuál es su orientación sexual.

La modelo de OnlyFans aparece en su cuenta de Instagram totalmente desnuda, mientras se tapa con una bandera que tiene los colores característicos de la comunidad LGTBIQ. Asimismo, tiene un sombrero exótico que combina con los tatuajes alrededor de su cuerpo.

“Perdón jefa, te salí bi”, escribió Karely Ruiz, haciendo referencia a que disfruta de ambos géneros en una relación sentimental.

En el mismo posteo, cientos de comentarios aplaudieron lo abierta que fue para decir sin rodeos cuál es su orientación sexual y otros criticaron la publicación.

¿Karely Ruiz se va de OnlyFans?

A pesar de ser una de las mujeres que obtiene mejor ganancia en OnlyFans, Karely Ruiz está consciente que en algún momento tendrá que dejar de compartir contenido en la plataforma para adultos, por lo que hace un tiempo compartió durante en el podcast de Roberto Martínez, que no toda su vida podrá estar dependiendo de la página antes mencionada.

“Realmente no quiero seguir toda la vida con OnlyFans. Yo traigo otros en mente, obviamente ese dinero invertirlo. No quiero tener 50 años y estar encuerándome, pues no. Quiero poner mis negocios”, agregando además algunos de los planes que tenía a futuro. “Quiero una boutique de lencería, porque es mi público, lo sexy. Ando checando, apenas me estoy metiendo en eso porque dije: ‘Estoy gastando mucho’ y ahora es momento de invertir porque el dinero se me va a ir”, dijo.