LCDLFM: Niurka Marcos arremete contra Marie Claire y Sofía Rivera Torres

Hace poco, Niurka Marcos calificó a Sofía Rivera Torres de inepta por llamar a su hijo hocicón y ahora arremetió fuerte contra Marie Claire Harp, asegurando que se alegraba de su salida.

Con respecto a Sofía Rivera Torres, la actriz cubana expresó que le pareció muy mal que una mujer hecha y derecha como ella, en lugar de aconsejar a su hijo, Emilio Osorio, de apenas 20 años, se ofendiera con él y lo llamara hocicón, por no saber guardar los secretos.

Niurka Marcos considera que Sofía Rivera Torres se vio, hablando estratégicamente, como una inepta, y que, por ello, muy probablemente la nominen esta semana.

Niurka Marcos opina que Marie Clarie esta difamando y tergiversando los hechos

Según la ‘Mujer escándalo’, en el reality show no se ha presenciado comportamientos misóginos o machistas por parte de los participantes, así que no le parecía bien que Marie Clarie Harp acusará a uno de ellos de serlo, cuando la realidad es que no supo jugar bien y varios de sus compañeros la nominaron, y el público no la quiso salvar.

Además, Niurka Marcos tachó a la primera eliminada de “La Casa de los Famosos México” de arrogante, porque no ha sabido aceptar sus errores y tampoco tuvo la decencia de debatir con sus compañeros cara a cara sobre temas que a ella no le parecían cuando tuvo la oportunidad.

También decidió enviarle un mensaje: “La mujer empoderada no necesita estar encima de un hombre, la mujer empoderada puede ir de la mano con uno, la mujer empoderada puede estar abajo, delante, detrás, donde sea, porque siempre va a estar segura de sí misma. La mujer empoderada no necesita menospreciar, atacar o socavar a un hombre para demostrar que es una gran mujer empoderada”.

Por último, Niurka Marcos le dijo a Marie Clarie que nadie se humilla orinándose en una competencia, porque si lo llega a pasar, demostraba su perseverancia, cualidad que ella parece no tener.