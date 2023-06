Víctor Manuel: “la música te ahorra el psiquiatra”

Víctor Manuel se encuentra sentado en el que llama su refugio en España, un espacio rodeado de libros, música, objetos viejos y muchos recuerdos de amigos que ha reunido a lo largo de 45 años. El cantautor español charló en exclusiva con Publimetro tras el anuncio, este miércoles, de lo que será La Vida en Canciones Tour, en México.

“Estoy rodeado de música siempre. En estos días he estado archivando LP’s, que ya los chicos jóvenes ya no saben que son, pero estoy tan rodeado de música y libros y de cosas de amigos, es un despacho pequeño donde hago toda mi vida en mis últimos 45 años de trabajo, es un refugio donde de repente te incorporas al mundo exterior a través de internet, esa es mi manera de ser feliz”, compartió.

Víctor Manuel. (Foto: Cortesía ACK.)

¿Sigue el romance con México?

— ¡Siempre! Estoy muy feliz de regresar a México donde tengo tanta familia, tanta gente querida y ahijados. He estado regresando desde 1970, intermitentemente, pero muy feliz siempre.

“(Corrido tumbado) Está funcionando en España fuertísimo y me llama mucho la atención la capacidad de la música mexicana para renovarse con gente tan diversa como Natalia (Lafourcade) y Natanael Cano” — Víctor Manuel

¿Cómo vive esta celebración musical en los escenarios?

— Llevo cantando toda la vida, pero este año es muy especial, porque se ha producido un enganche muy especial con la gente. Muchos que van a los conciertos me decían: ‘yo no creí que conocía tantas canciones tuyas’, quizás porque están ahí y forman parte del paisaje de alguna manera. Al final, la gente va escuchando cosas en una década y otra, pero cuando lo ve todo junto en el concierto se siente feliz y reconociendo el trabajo de todos estos años.

¿Vive la profesión de alguna manera para no perder la magia?

— Tengo la sensación de que siempre he sido atemporal. Nunca he estado a la moda, por tanto no he tenido la posibilidad -ni siquiera- de pasarme de moda, porque estoy ahí haciendo mis canciones; obvio, eso tiene sus pros y contras. Cuando eres autosuficiente con tu repertorio, que lo escribes y lo cantas, pues hay veces que a la gente le importa y, a veces, no le importa nada lo que cantes, ese es el juego en esta profesión. Yo siempre lo he visto como un juego donde estás ahí, enseñas lo que sabes hacer en tu momento, edad y la gente te lo compra o no, es un juego maravilloso que tiene el espectáculo.

¿Ha cambiado la forma de cantarle al amor?

— Si que ha cambiando, creo que siempre hay continuidad en la música. Primero, porque llega gente que tiene otros perfiles y hay gente que por edad, te sientes desconectada con su manera en cómo ve el amor, ya sea de manera autosuficiente, machista o como quieras llamarla. Me he sentido desconectado toda la vida, porque he entendido que las relaciones personales se viven de distinta manera, la gente la siente de otra manera, así que yo hago la mía y así la comparto.

Pertenece a una generación de grandes cantautores, ¿qué piensa de la nueva ola española?

— Es como toda la vida, hay gente que te gusta mucho y otra que no te gusta nada, pero no es cuestión de dar nombres, pero C. Tangana me gusta muchísimo y Rosalía desde siempre. Tengo que considerar a Jorge Drexler como español, porque su carrera la hecho desde España; además Pedro Guerra, Ismael Serrano y toda la gente que está de moda. Pero sin ese relleno que hay debajo de gente sólida que ha estado tantos años, como Serrat, Raphael, Sabina, a lo mejor la vida de los nuevos sería más problemática de lo que es ahora.

¿Habrá algo especial para sus conciertos en México?

— Será muy especial, porque en México he tenido canciones muy conocidas en determinada épocas, pero el grueso del repertorio no es muy conocido en México masivamente, pero tengo la capacidad de contagiar a la gente; incluso, interpreto canciones que llamo ‘desgraciadas’, temas que no han tenido suerte y que a mí me gustan mucho, pero por alguna razón a la gente no le ha importado nada (risas) y cuando las canto, les pongo su marco, pues le gustan mucho a la gente. Lo importante es que tenga sentido lo que haces, lo expliques, por eso estoy disfrutando mucho. Debe confesar que a veces soy exagerado y digo que es la gira más exitosa que he tenido, quizá por el momento, la trascendencia y la celebración que esta siendo un gira de mucho éxito, porque siempre hemos vendido entradas, pero con esta rapidez de los últimos años, nunca.

Cumplirá 76 años el próximo 7 de julio, ¿es hombre del pasado, presente o futuro?

— El 7 de julio estaré cantando en Huelva (España), feliz porque no se puede celebrar mejor la vida que cantando, eso es un privilegio. Me preguntan desde hace muchos años: ‘¿Te vas a retirar?’, bueno sí seguro que me voy a retirar en algún momento, pero seguramente me va a retirar el público. El día que el público decida que no quiera ir a verte cantar, ya sabes que te tienes que ir a tu casa; otra cosa es que físicamente no puedas, pero me siento muy bien con ganas, energía de cantar y estar haciendo esto al cumplir 76 años.

¿La música es medicina?

— Te ahorra el psiquiatra toda la vida, es un valor añadido. Por eso el subtítulo de la gira ‘el escenario lo cura todo’ es un bálsamo maravilloso.

Fechas en México

Los boletos ya están disponibles en: www.victormanuel.es

León: 13 de octubre, Foro del Lago

CDMX: 15 de octubre, Auditorio BB

Querétaro: 17 de octubre, Teatro Metropolitano

Guadalajara. 19 de octubre, Teatro Diana

Monterrey. 21 de octubre, Showcenter Complex