Dentista acusa a Poncho de Nigris de no pagar tratamiento dental

Una vez más, Poncho de Nigris se encuentra involucrado en una polémica, pero esta vez no se trata de ‘La Casa de los Famosos’, sino de algo un poco inusual, pues al parecer su blancura dental, más allá de recibir admiración, le trajo algunos problemas con su propio dentista.

Actualmente, la sonrisa del famoso se encuentra en medio de una pelea, pues Raúl Mario Benavides, el profesional que le realizó este tratamiento en el año 2018, acusó al presentador de no pagarle por esto.

Fue a través de una historia de Instagram realizada por el dentista, que se dio a conocer esta polémica con respecto al actor, destacando que este hace 5 años le pidió que le realizara un pequeño arreglo en su dentadura, afirmando que este indicó que fueron menos, la cantidad de carillas colocadas.

“Yo no sé por qué dice que son nada más cuatro carillas, no entiendo para qué la mentira y la deshonestidad, si te pones 10 o 20 no te hace más o menos”, dijo Benavides.

Además de esto, el dentista también mostró un documento en donde se confirmaba el procedimiento al que se sometió de Nigris en ese entonces, realizando una comparación de como lucía su sonrisa antes y luego del tratamiento.

Asimismo, también se encargó de lanzar un mensaje para Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris, en donde pidió que de una u otra manera se reconociera su trabajo, pues su tratamiento dental le salió totalmente gratis, ya que no pagó con dinero ni menciones en ninguna de las plataformas.

“Yo no voy a soltar el tema nunca, hasta que me dé el reconocimiento Poncho de que se hizo las carillas conmigo. Así como tú lo convenciste de que fuera un consultorio para publicidad, con la misma estrategia convéncelo de que diga la verdad (...) con una vez que diga la verdad yo te prometo que no vuelvo a tocar el tema ni de Poncho, ni de ti, ni de carillas, ni de tú familia”, dijo.

“No me pago dinero ni con menciones, en sus videos de su podcast me empezó a insultar (...) no nada más no me pagó, a parte me estuvo insultando a nivel en redes sociales. Pero equis, a mí se me resbala, entonces no andes en ‘La Casa de los Famosos’ dando una cara de que eres buena gente, que eres honesto y leal, pues porque no”, destacó.

Por otro lado, nuevamente Mistral le habría pedido que le realizara de 20 carillas gratuitas. “Su esposa quería las carillas, pero no quería 10, quería 20, entonces yo le dije que no porque no era Poncho. Le dije que si quería le poníamos una tercera parte, nada más (pagas) el material de laboratorio y en vez de pagar ‘200′ iba a pagar ‘60′ y me dijo que no, porque en otros lugares se las ponían gratis”.