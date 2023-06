Edwin Luna se lanza contra Ferka por señalar infidelidad de Kimberly Flores

Las polémicas y señalamientos no han dejado de surgir en ‘La casa de los Famosos México’, una de las más recientes la protagonizó Ferka Quiroz, ya que aseguró que mientras Kimberly Flores estuvo en el reality show de Telemundo le fue infiel al cantante Edwin Luna.

Al respecto de la controversia que generó el comentario de Ferka, el intérprete de regional mexicano no se quedó callado por las críticas contra su relación, por lo cual recientemente publicó un video para aclarar la situación y dejar atrás la polémica.

Edwin Luna responde a las declaraciones de Ferka

Luego de varios días de que las declaraciones de la conductora se volvieran virales, Edwin Luna salió para hablar del tema de manera sarcástica, destacando que esos rumores mantienen a su relación en tendencia en las redes sociales.

“Andamos en chisme otra vez, resulta que en el reality show que esta ahorita hablaron una vez más de mi esposa y de mi. Por eso no quise entrar, les voy a ser sincero, esta vez no me invitaron, pero en las versiones de Estados Unidos si me han estado invitando y yo no quería entrar” dijo el cantante.

Finalmente, el vocalista de ‘La Trakalosa’ reveló que aunque no fue invitado a ser parte de esta temporada, desde hace tiempo ha recibido invitaciones para participar en la versión de este programa en Estados Unidos; sin embargo, rechazó las propuestas para no involucrarse en las polémicas que se viven como parte del juego.