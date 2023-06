Edwin Luna decidió alejarse de su hijo mayor debido a las constantes acusaciones de Erika Monclova

Después del vídeo que publicó Erika Monclova quejándose de que Edwin Luna por supuestamente haberle negado el acceso a estar detrás del escenario, cuando el hijo que tuvieron juntos iba a cantar por primera vez con él, el vocalista de La Trakalosa decidió mantener su distancia.

Esto lo dijo a pesar de haber publicado un vídeo poco después donde aclaraba que siempre le había dado para la manutención de su hijo mayor, incluso más de lo que dictaminó el juez en su momento.

No obstante, Erika Monclova detalló en otro vídeo que el hijo que llegaron a tener nunca ha convivido con su padre, e incluso el niño comentó que no le tenía tanta confianza a Edwin Luna, porque “no lo crio”.

“Yo he tomado la decisión de estar un poquito alejado, ya dirá Dios cuándo nos volvemos a ver… Fíjate que he tomado la decisión de permanecer un poquito distante, que todo se lleve, ya sea, de la vía legal o de otra manera… Procuro no hablar ya del tema”, declaró Edwin Luna a la prensa.

El cantante fue interceptado por varios medios en el aeropuerto junto a su esposa, Kimberly Flores, a quien le cuestionaron sobre esta decisión a la que había llegado su esposo.

La famosa aseguró que ella prefería mantenerse al margen en este asunto, ya que Edwin Luna siempre ha sido muy respetuoso con su pasado, por lo que nunca ha opinado sobre su expareja y padre de sus dos hijos mayores.

“Es una línea muy delicada que él debe cuidar y yo también”, expresó Kimberly Flores. Evidentemente, estas declaraciones tuvieron un impacto en las redes sociales, donde la opinión se encuentra dividida, pues a algunos les ha parecido bien que el cantante marque distancia con su expareja, pero la mayoría considera que volver a alejarse de su hijo es un grave error.