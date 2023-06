¿Exigente? Livia Brito pone condiciones a Televisa para su nueva novela

Livia Brito sigue dando de qué hablar en los últimos días, es que después de haber decidido parar su carrera para ir por la búsqueda de un hijo, sus planes cambiaron de manera sorpresiva para acceder de nuevo a un protagónico. La decisión no fue así de fácil. La actriz marcó su territorio y puso sus exigencias para poder aceptar la propuesta de Televisa.

¿Cuáles fueron sus exigencias?

La artista de nacionalidad cubana, le gusta sentirse bien atendida durante las grabaciones y según algunos rumores, dejó claro que si las locaciones para realizar las escenas resultaban ser fuera de la ciudad de México, debía recibir viáticos tanto ella como su acompañante, sus comidas debían ser en restaurantes de lujo y el hospedaje en reconocidos hoteles, aunado a un llamativo sueldo que supera el de actrices con un alto nivel de popularidad.

En el mes de mayo la actriz dio a conocer que volvía a estar frente a los reflectores y compartió una publicación que dice:

“Feliz fin de semana mis bebés! Quiero decirles que esta primera semana de grabaciones me la he pasado increíble, no saben lo mucho que extrañaba volver a los estudios de grabación, y toparme con colegas. Aquí les dejo unas fotitos de lo que fue esta espectacular semana, los quiero mucho y esperen más sorpresas mis bebés”, agregó.

Los cibernautas no dejaron de enviarle mensajes al ver que Livia estaba de vuelta en las producciones audiovisuales.

“Mucho éxito hermosa estoy segura que será un éxito a darle con todo un abrazo enorme te quiero mucho”.

“Con muchas ansias de verte ya en este proyecto, seguro que va a ser un éxito 👏👏 y siempre tan hermosa”.

“Que hermosa te ves y esa sonrisa muestra la felicidad que estás viviendo me encanta verte así @liviabritopes con una ganas tremendas de verla y disfrutar de ti porque eres arte exprime al máximo este nuevo proyecto y disfrútalo mucho”, son algunos de los comentarios en redes sociales.