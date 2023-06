‘Gomita’ se une a las famosas que se retiran los implantes de senos, estas fueron sus razones

A través de redes sociales, Araceli Ordaz mejor conocida como ‘Gomita’, anunció su decisión de someterse al procedimiento de explantación de sus implantes de senos recientemente, ya que ha presentado diversos problemas médicos.

La YouTuber publicó un video donde explicó la razón por la cual decidió quitarse los implantes, detallando que había presentado problemas con los mismos, entre estos, flacidez excesiva de la piel del seno y dificultades en su memoria, por lo que prefirió someterse a esta cirugía para poder retirarlos, a pesar de que tenía con estos varios años.

“Yo me hice una cirugía que es un bypass y baje muchísimo de peso, no les puedo mostrar la te*as como las tengo, que ustedes me las vean muy bonitas porque me las truqueó, es diferente. Pero tengo una gran separación de mi busto, hay mucha pielecita abajo, sólo yo sé por qué me someto a una cirugía”, afirmó.

Gomita celebra el retiro de sus implantes

Además de dar las razones por las que se sometió a esta operación, ‘Gomita’ aparece desde su cuenta de Instagram en un video bailando en modo de celebración por haberse retirado los implantes. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención del público, es que ésta se encuentra junto a lo que parece ser un reconocimiento a sus pechos, pues en una fotografía aprecen un par de senos con brasier rojo y unas letras que dice “gracias por todo nenas”.

Asimismo, también reveló que nunca había pensado que pasaría por este proceso, alegando que a pesar de lo pequeño que es su busto ahora va a estar más cómoda.

“GRACIAS POR TODO NENAS. No pensé que fuera tan valiente de quitármelos y recortar piel, ahora tengo un busto más pequeño, pero estaré más cómoda”.

Por otro lado, en el video publicado en sus redes sociales también se puede ver los implantes que fueron retirados, además su agradecimiento a los profesionales en medicina que realizaron la cirugía.