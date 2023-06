Los creadores de contenido originarios de Venezuela, Yolo Aventuras conformado por Yolo, Nando, Mariana y Panda sorprendió a sus casi 30 millones de suscriptores al revelar que este año se embarcarán en una gira que lleva por nombre ‘Incondicional Tour’ con la cual visitarán varios estados de la República Mexicana,“Nos unimos cuatro amigos y compartimos ese sueño en común de crear contenido y siempre tuvimos la idea de hacer una gira mundial y conocer millones de aventureros, de poder cantar, actuar, interactuar, de vivir esa experiencia tan bonito y estamos muy orgullos de que por fin está a punto de lograrse”, compartió Nando.

Este show es el primer musical inmersivo de tiempo real de México y Panda compartió que los asistentes podrán sumergirse en algo sumamente visual, ya que habrán juegos de luces, pantallas tanto adelante como atrás para crear un aspecto 3D al igual que elementos reales que contrastan con las mismas, “Elegimos recintos donde de cualquier lugar se puedan apreciar todos los elementos, tendremos un sistema de sonido envolvente, en sí todos y todas formarán parte de este show, y por si fuera poco, también volaremos”, expresó.

Yolo Aventuras presenta ‘Incondicional Tour’. / Foto: Cortesía

A la par, no descartaron la idea de tener un par de invitados a los shows pero señalaron que los asistentes sí se llevarán varias sorpresas, entre ellas, el estreno de una canción inédita, “Es una canción que utilizábamos en nuestros primeros videos y cuatro años después la rehicimos y la verdad será muy chévere”, dijo Panda. Tras ser un espectáculo para toda la familia, Mariana enfatizó en que el mensaje de Yolo Aventuras siempre ha sido la superación personal, la unión de amigos y los valores, “Lo que más importa del show es que todos se queden con esa idea de decir ‘Sí se puede’, nosotros venimos de Venezuela y si nosotros pudimos salir adelante, con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, todos podrán cumplir lo que sea, los sueños sí se hacen realidad”, compartió.

Los creadores de contenido abrieron su corazón y compartieron que hay días buenos y días malos pero al final todo lo hacen por sus fans, “Hemos tenido altos y bajos pero detrás de nosotros hay un público que espera algo y dice ‘Tú me haces feliz por favor no dejes de hacer lo que me hace feliz’ y ahí es cuando uno piensa sobre la responsabilidad que uno tiene de hacer feliz a esa persona que a la vez, con sus comentarios nos hace felices a nosotros”, dijo Panda. Junto a esto, Nando reveló que sus seguidores siempre han sido incondicionales, de ahí el nombre ‘Incondicional Tour’, y enfatizó en que todo lo hacen desde el amor.

Yolo Aventuras presenta ‘Incondicional Tour’. / Foto: Cortesía

‘Incondicional Tour’ es dirigido por Pedro Cano, con quien ya habían tenido la oportunidad de trabajar hace un par de años en el proyecto ‘Magicland’ y después se enteraron que era especialista en show y ahí tomaron la decisión de volver a trabajar con él. Por último, compartieron que para este 2023, “Lanzaremos nuestro tercer libro y queremos que sea un récord en ventas, estamos pensando en una línea de ropa, y hablando de México, queremos posicionarnos, que sepan que estamos aquí”, finalizaron.

SALIERON LOS BOLETOS DE LA GIRA A LA VENTA, NO SE QUEDEN POR FUERA!!



Este 6 de Agosto en Ciudad de México, Pepsi Center.



Aquí: https://t.co/LEFgUQXhqT — YOLO (@YoloAventuras) May 19, 2023

Fechas para ‘Incondicional Tour’ de Yolo Aventuras

6 de agosto - Ciudad de México (Pepsi Center)

10 de agosto - Puebla (Auditorio Metropolitano)

12 de agosto - Monterrey (Pabellón M)

13 de agosto - Guadalajara (Teatro Diana)