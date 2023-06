Apio Quijano asegura que Poncho Herrera no quiso estar en la gira de RBD por dinero

Apio Quijano asegura que Poncho Herrara no quiso estar en la gira de RBD por dinero. / Foto: Getty Images (Julien M. Hekimian/Getty Images For Montblanc)

Han pasado varias semanas desde que el reality show ‘La Casa de los Famosos México’ dio inicio, y gracias a la plataforma de streaming, ViX, los televidentes pueden ver todo lo que hacen y dicen los 14 habitantes que conforman la casa.

La Casa de los Famosos México 2023. / Foto: Televisa / Vix

Con esto, se puede seguir a todos los concursantes de ‘La Casa de los Famosos’, todo el día, todos los días, ya que hay decenas de cámaras y micrófonos repartidos por toda la casa, por lo que todas las conversaciones son grabadas tanto en video como audio, sin excepción alguna.

Primero habitantes de “La casa de los famosos México”. / Foto: Televisa / ViX (Instagram.)

Apio Quijano asegura que Poncho Herrara no quiso estar en la gira de RBD por dinero

Gracias a esto, se pudo grabar una conversación entre Apio Quijano, Poncho De Nigris, Wendy Guevara, Emilio Osorio y Sergio Mayer donde revelaron la verdadera razón por la cual Poncho Herrara no formará parte de la gira de reencuentro de RBD.

Y el integrante de la banda Kabah, Apio Quijano, compartió que Poncho Herrara no quiso estar en el tour de RBD porque no le llegaron al precio, “Triplicaron lo que en un inicio tenían pensado, ya no le iban a pagar lo que el pedía, iba a ser el triple pero ellos dijeron, ‘Pues ya vendimos esto sin él, para que le ofrecemos más’, fue un tema de presupuesto, lo sé porque conozco a varios de RBD, ellos me dijeron, les estoy diciendo de buena fuente”, compartió.

Tras estas declaraciones se confirmarían los rumores publicados por la revista TVNotas donde se mencionaba que Poncho Herrera habría pedido 10 millones de dólares para formar parte del tour de RBD, “Miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares”, compartió una persona encargada de la producción de la gira a la revista a principios de 2023.