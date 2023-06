Bastian hijo de Edith Márquez se rehúsa dar su opinión sobre el novio de su mamá

Bastian, hijo mayor de Edith Márquez le concedió una entrevista al portal TVNotas, donde reveló cómo era su mamá con él, además de tener una aventura con una mujer prohibida.

El también cantante aseguró que su madre es muy cariñosa, pero estricta cuando debe serlo y que lo ha apoyado mucho en su carrera musical, y le ha dicho lo orgullosa que está de él.

De hecho, de acuerdo con lo que contó Sebastián (Bastian) de 30 años, Edith Márquez como artista era muy estricta con él, para tenerlo en el buen buen camino y pudiera triunfar en el medio.

Con respecto al plano amoroso, Bastian confesó que nunca se ha llegado a enamorar, sin embargo, en estos momentos mantiene una aventura con una actriz no muy conocida.

No quiso dar el nombre de esta mujer con la que ha estado saliendo, pero aseguró que era una “mujer prohibida”, por lo que probablemente esté casada o comprometida.

“He tenido un conflicto, porque debo confesar que nunca me he enamorado y ahorita estoy viviendo algo con una persona imposible. Es alguien prohibida”, dijo Bastian y cuando le preguntaron si era del medio contestó: “No te voy a decir quién es la chica. Sin embargo, es una actriz que no es famosa todavía, pero es prohibida”.

Sobre la relación de Edith Márquez e Iñaki Marcos dijo que se veían muy contentos juntos y se alegraba por ellos, pero cuando TVNotas le preguntó lo que opinaba del actual novio de su mamá, respondió:

“Lo único que te diré es que me reservo mis comentarios sobre esta pregunta y la verdad ya no quiero hablar de ese tema”, expresó Bastian, lo que se podría interpretar que no tiene la mejor impresión de él.