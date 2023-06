Lo que padece el padre de Apio Quijano que lo llevó a un hospital

Durante la convivencia en La Casa de los Famosos México se revelan muchas informaciones en el ámbito personal de los participantes. Para Apio Quijano no fue fácil revelar que su padre sufre de esquizofrenia y la situación ha sido de tal manera que lo llevó a un hospital psiquiátrico.

El participante contó que no tiene una muy buena relación con su papá. Recientemente habló sobre él en la casa y explicó que su padre tiene problemas de salud mental a la cuales se ha visto sumergido los últimos días.

“Mi papá tiene esquizofrenia. Fue psicoanalista toda su vida y de pronto se le chispoteó. Hace tres años comenzó a irse en declive. A sus hijos parece que nunca le importamos mucho”, agregó Quijano.

También expresó que no hubo de forma constante una figura como padre en su vida.

“La verdad fue un papá súper ausente, como que nunca le importamos. Mi papá me pagó hasta cuarto de primaria. Todavía no me diste un centavo en toda tu vida y ahora yo te mantengo. Yo dije: ‘que sea un vagabundo, a mí me vale, si lo veo en la calle, me sigo derecho’, pero mi hermana Fede es muy corazón de pollo, también le hizo cosas horribles y agregó: ‘no, hay que ver por él’”.

Los usuarios de TikTok le dejaron mensajes a Quijano.

“Dios te ayudara Apio Dios ve y todo lo sabe y te regresaran millones millones de bendiciones por el acto de bondad”.

“Esta temporada, se siente más como un programa de terapia, para sanar heridas y traumas del pasado, más que programa de competencia!”.

“Comparten sus historias con tanto sentimiento que se ganan el cariño”, son algunos de los cometarios de los internautas.