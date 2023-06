Esta es la lista de canciones que Taylor Swift ha dedicado a sus ex parejas

Además de sus éxitos musicales, Taylor Swift, también se ha distinguido por sus polémicos romances, en los cuales se inspira para escribir sus canciones. Sin embargo, esta no ha revelado a quien va dedicada cada una de estas canciones, pero a pesar de esto, para muchos de sus fanáticos es fácil de descifrar, ya que en sus frases deja mensajes reveladores que muestran algunas pistas del afortunado en el que se pudo haber inspirado para componerlas.

Forever and Always – Joe Jonas

En el año 2018, ambos famosos iniciaron una corta relación que, según lo comentado en Ellen DeGeneres Show, Joe le habría terminado a través de una llamada telefónica que duró a penas 27 segundos y luego de esto, escribió ‘Forever and Always’.

Asimismo, se tiene que otras canciones como: ‘Last Kiss’, ‘Better Than Revenge’; también fueron dedicadas al integrante de los Jonas Brothers, sobre todo esta última que, según se dice, hace referencia a Camilla Belle.

Back to December – Taylor Lautner

Taylor Swift y Taylor Lautner coincidieron para la grabación de Valentine’s Day en el año 2009, pero, a pesar de que el amor surgió inmediatamente, se tiene que ambos dieron fin a su relación poco tiempo después, ya que, según se comenta, el actor intentó que esta relación funcionara, mientras que la cantante, al no sentir mucha conexión, perdió el interés. Back To December es un tema musical que refleja diversos sentimientos entre estos la tristeza y el arrepentimiento que habría sentido al momento de finalizar su relación con Lautner.

Dear John - John Mayer

Entre el 2009 y 2010, Taylor Swift mantuvo una relación amorosa con John Mayer, pero a pesar de ser una de sus romances más duraderos, su ruptura fue una de las más trágicas. Tras su separación, la cantante escribió su famoso tema ‘Dear John’. Cabe resaltar, que luego del estreno de este tema musical, Mayer mostró lo molesto que estaba por esto, durante una entrevista a Rolling Stones. “Soy bastante bueno asumiendo mi responsabilidad hoy en día, y nunca hice nada para merecer eso. Fue realmente fatal de su parte”, indicó.

‘All Too Well’ y ‘We Are Never Ever Getting Back Together’ - Jake Gyllenhaal

Ambos temas musicales fueron incluidos en su álbum ‘Red’, el cual fue lanzado en el año 2012, pero a pesar de que los fanáticos aseguran que estas dos canciones son dedicadas al actor, este indicó en el año 2022 a la revista People que, “no tiene nada que ver conmigo”.

Fue en el año 2010, se empezó a comentar sobre la relación que mantenían Taylor Swift y Jake Gyllenhaal, pero este romance finalizó después de 3 meses.

Style - Harry Styles

A finales del 2012 e inicios del 2013, Taylor Swift y Harry Styles mantuvieron una relación amorosa, la cual finalizó supuestamente por varias infidelidades que sufrió la famosa por parte del ex integrante de One Direction.

Esto hizo que Swift se inspirara en varios temas musicales, como: ‘I Knew You Were Trouble’, ‘Wonderland’ y ‘Style’, todos al parecer, dedicados al cantante.

Getaway Car - Tom Hiddleston

Ambos famosos se conocieron en el año 2016 y, aunque parecían estar muy enamorados, su relación finalizó de un momento a otro. Según lo comentado por los fanáticos, de acuerdo con la letra de ‘Getaway Car’, esta estaría dedicada al actor.

Mine - Cory Monteith

Este tema musical forma parte del álbum ‘Speak Now’ y, aunque la cantante nunca hablo nada al respecto hay quienes afirman que podría estar dedicada al fallecido actor Cory Monteith, con quien al parecer tuvo fugaz romance en su momento. Asimismo, durante una entrevista indicó que esta canción era sobre un chico que “con tan sólo poner su brazo a mi alrededor desató un flash en el que pude ver toda nuestra relación pasar por mis ojos”.

I Forgot That You Existed - Calvin Harris

El noviazgo entre Taylor Swift y Calvin Harris finalizó en el mes de junio de 2016, tras 15 meses de relación, a pesar de que éste manifestó en su cuenta de Twitter que aún tenía sentimientos hacia el artista, los posts fueron eliminados al momento en que se filtraron las fotografías de ella junto al actor Tom Hiddleston, por lo que se rumora que la canción estrenada en el 2019, esté dedicada a su expareja.