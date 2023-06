Faisy afirma que ‘Me caigo de risa’ termina siendo terapéutico en la televisión y el teatro

Faisy ha encontrado en Me caigo de risa la mejor terapia de vida para mantenerse activo y con una buena salud mental, a pesar de lo que implica la carga del trabajo. El conductor recién estrenó la novena temporada y, al mismo tiempo, está de gira con la adaptación del programa a teatro.

“Me traen en friega ya estoy perdiendo el pelo que me puse el año pasado de pura tensión (risas). Estamos muy contentos de poder regresar a Guadalajara porque en verdad es un lugar que nos entusiasma mucho ir de show, pero también nos tratan increíble, la comedera, la tomadera y si algo sabemos los de la familia disfuncional es comer y beber. Además, después de cuatro años, una pandemia y a la par del estreno de la novena temporada, pues imagínate que estamos muy contentos con ganas de estar por allá (Guadalajara) y en otras ciudades del país”, dijo Faisy.

Risa, juegos y famosos forman parte de la novena temporada del programa de entretenimiento que se estrenó a inicios de marzo de 2014. El programa Me caigo de risa se transmite de lunes a viernes a las 20:00 horas por Canal 5.

“Estoy viviendo lo que siempre soñé y ya que me está pasando, pues lo único que quiero es abrazarlo y aprovecharlo para que siga creciendo. Tener la oportunidad de hacer un programa por nueve años, de cambiar de generación porque muchos niños que nos veían, ahorita ya están en la secundaria y muchos chavitos de prepa ya son licenciados y licenciadas. También ver que muchos novios ya fueron papás y llevan a los hijos al show, eso de trascender de esa manera es un regalo del universo”, señaló .

Ricardo Margaleff, Ricardo Fastlicht, Yurem, Armando Hernández, Mariana Echeverría, Jessica Segura, Ari Albarrán, José Luis Rodríguez El Guana, Jerry Velázquez, Gaby Platas y Mariazel, se han ganado el cariño de los espectadores al formar parte de la familia disfuncional, a la cual se integran los comediantes Mau Nieto y la conductora Roxana Castellanos.

“Cada show es diferente porque nosotros nos acoplamos a la gente que sube a jugar con nosotros. Hay juegos que sabemos que son los favoritos del programa como Caricaturas eléctricas o el Paso a pasito, pero también hay juegos que son solo para adultos y otros exclusivos para niños. Creo que lo que hemos tenido muy claro desde la temporada número uno con este proyecto, es la improvisación y no caer en zona de confort, no caer en el chiste fácil, ser incluyentes y que sea un programa empático en un país donde de repente vemos tanta violencia, así que queremos que sea un espacio seguro para todos”, detalló.

El propio conductor y actor señaló que detrás de Me caigo de risa hay muchos momentos alegres, pero también tristes.

“Creo que nos ha tocado vivir de todo en la familia disfuncional, de entrada nos han tocado divorcios, matrimonios, nacimientos y ha sido un parteaguas para todos. A nosotros nos ha vuelto muy sensibles y más empáticos en lo emocional. Me caigo de risa termina siendo terapéutico y cuando te das cuenta que el programa es más allá de solo hacer reír y solo divertirnos, cuando te das cuenta que conectas a este nivel la responsabilidad y el compromiso que caí nosotros, es demasiado hermoso”, añadió.

Fama, ego y trabajo

“Cuando estás rodeado de gente tan talentosa, cuando alguien despeja un poquito los pies del suelo, pues tenemos a más de 15 personas que nos regresan al suelo y nos hacen entender lo importante de dedicarnos a esto, que es básicamente subirte a un escenario, conectar, sonreír y disfrutar. De repente, hay mucha trampitas que nos pone el ego, eso termina siendo terapéutico. También de la mano de que cada uno, vamos con nuestro terapeuta o psicólogo, pero sí creo que estoy en uno de los proyectos más terapéuticos que puede haber en la televisión mexicana”, reveló Faisy.

¿Qué hace caerse de la risa a Faisy?

“Siempre he dicho que que reencontrarme con el amor de mi vida después de 15 años para casarme con ella, además reencontrarme con ella en pandemia, me pareció una broma y una burla del universo. Esas cosas inesperadas son las que hacen que Me caiga de risa o sea no sé cómo responder a eso. Hay respuestas de mi hija que jamás me esperaría, ahora que anda en la edad donde empiezan a gustarle los niños, de repente se pone nerviosa y la veo toda chapeada, esas cosas me dan una risa. Ahora que nos fuimos a Mexicali y a Tijuana bajé a las rumorosas, se me voló mi sombrero y no hubo manera de rescatarlo o ponerme ‘alegre’ con ds copas de vino, esas cosas auténticas e inesperadas me hacen caerme de risa”, confesó el popular artista.

Gira de Me caigo de risa

24 de junio: Teatro Palcco (Guadalajara)

1 de julio: Auditorio Pabellón M (Monterrey)

8 de julio: Auditorio del CCU (Puebla)

14 de julio: Teatro Manuel Doblado (León)

21, 22 y 23 de julio: Centro Cultural Teatro 2 (CDMX)

