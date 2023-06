TOMORROW X TOGETHER y Jonas Brothers anuncian “Do It Like That”. / Foto: BIGHIT MUSIC

TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, & HUENINGKAI) se une al poderoso trío nominado al GRAMMY® Jonas Brothers, para una épica colaboración.

Las superestrellas mundiales lanzarán “Do It Like That” el próximo 7 de julio. “Do It Like That”, producida por el megaproductor Ryan Tedder, promete ser el himno del verano 2023.

TOMORROW X TOGETHER adelanta la colaboración con la imagen promocional de “Do It Like That” en sus redes sociales hoy. El póster con un diseño fresco y alegre reveló el título del sencillo y la línea de tiempo del lanzamiento de contenido.

Comenzando con un fragmento destacado el 22 de junio, TOMORROW X TOGETHER revelará fotos conceptuales el 29 de junio, un teaser del video el 5 de julio y el video oficial el 7 de julio.

