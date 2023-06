Mamá de Geraldine Bazán explota contra Irina Baeva ¡no le gusta que hable de sus nietas!

Hace poco Irina Baeva habló de lo bien que iba su relación con Gabriel Soto e hizo un comentario sobre las hijas de Geraldine Bazán que a la mamá de la actriz no le gustó nada.

Para nadie es un secreto el cariño que le sigue teniendo Doña Rosalba Ortiz al exesposo de su hija, a pesar de que la engañó con la actriz de origen ruso.

Así que todo el resentimiento por esta separación, la mamá de Geraldine Bazán lo enfocó en Irina Baeva y le pide que ya no mencioné a sus nietas.

Doña Rosalba Ortiz a Irina Baeva: “no meta a mis nietas en sus pláticas”

Las declaraciones que hizo Irina Baeva recientemente y que enfadaron a Doña Rosalba Ortiz fueron la siguientes:

¡Son tan hermosos los 3! ¿Cuánto amor para #GabrielSoto y sus hijas?



📸: Instagram Gabriel Soto pic.twitter.com/6pOFp59yOE — Despierta América (@despiertamerica) June 20, 2023

“El sábado él estuvo trabajando todo el día, fui con sus hijas a visitarlo en el set, entonces como que tratamos de buscar esos tiempitos, lo más importante que tenemos son esas ganas de estar juntos”, fue la mención que hizo la prometida de Gabriel Soto sobre las hijas del actor.

“Lo que me molesta es que Irina esté presumiendo que va a festejar con mis nietas y con el papá, si saben que no pueden tomarse fotos juntos”, declaró la mamá de Geraldine Bazán para el programa “Chisme No Like”.

Y le recomendó que hablara de los buzones de bebés y cajas de vida de Ucrania y Checoslovaquia, que es donde dejan a los bebés las personas que no pueden mantenerlos, ya que acá en México los tiraban a la basura y ella sabe cómo funciona ese sistema porque estuvo allá durante mucho tiempo.

“Ella puede hablar más porque estuvo allá bastantes años, puede platicar del asunto, que no meta a mis nietas en sus pláticas. Entonces, si no te gusta que yo conteste sobre tus actividades, no te metas con mis nietas, por favor. Que mejor tenga un hijo y ya, para que hable de su vida y no se complemente con la que no es su vida”, expresó Doña Rosalba Ortiz.