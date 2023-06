RUEL anuncia concierto en México

RUEL, el cantante y compositor australiano se complace en anunciar el primer concierto que tendrá en la Ciudad de México. RUEL llega a México para presentar su álbum debut, 4TH WALL, el próximo 29 de agosto en el Lunario, donde deleitará a los fans gracias al inigualable talento que lo caracteriza.

¡Por primera vez en México! Ruel nos adentrará en un paisaje sonoro con su álbum debut #4THWALL✨💜



#PreventaCitibanamex: 22 junio

Venta General: 23 junio pic.twitter.com/B3QAP5m5Ms — Ocesa Pop (@ocesa_pop) June 21, 2023

¡Asegura tu lugar! Adquiere tus boletos en la Preventa Citibanamex este 22 de junio a partir de las 10 AM hora local por medio de la Red Ticketmaster. La venta general iniciará el 23 de junio a las 10 AM por Ticketmaster y en la taquilla del inmueble.

RUEL se encuentra en medio de los reflectores mundiales de la escena musical gracias a su conmovedora voz, letras cautivadoras e increíble habilidad para componer. Con tan sólo 20 años, el artista ya ha ganado reconocimiento mundial desde su EP debut, Ready.

RUEL ha colaborado con prominentes artistas como Khalid y SG Lewis. Ahora, el cantautor está listo para expandir su trascendencia y conquistar al público mexicano con 4TH WALL.

4TH WALL es una prueba auténtica del crecimiento artístico de RUEL, ya que muestra evolución y madurez musical. El disco explora un diverso abanico de géneros como el R&B, pop y elementos soul que se mezclan para crear un paisaje sonoro único.

Con un mensaje lírico introspectivo y personal, RUEL nos invita a vivir sus emociones personales y conectar con una cautivadora narrativa. El álbum contiene una colección de aclamados tracks como “GROWING UP IS____”, “LET THE GRASS GROW”, entre otros. No te pierdas a RUEL en el Lunario este 29 de agosto. Los boletos estarán disponibles a partir del 22 de junio por Ticketmaster.