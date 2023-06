León Larregui: “Siempre me meto en problemas”, al referirse a Twitter

León Larregui mantiene su tono pausado e introspectivo durante la entrevista, en momento se escucha una risa tímida, pero también abierto al revelar que encontró el balance entre su vida laboral y personal. Con Zoé tiene una gran historia, pero su espíritu bohemio e intinerante lo lleva a experimentar en solitario.

“Mi pareja tuvo algo que ver con esto. Marga me ha acompañado en el proceso de varios discos, y me dijo que había notado cómo cambiaban mis canciones cuando pasaban por las manos de un productor. Me sugirió que tal vez debería hacer algo para cambiar eso”, dijo el cantautor mexicano.

León Larregui. (Foto: Cortesía Seitrack.)

El músico promociona su tercer disco que es la excusa perfecta para Prismarama Tour por el continente americano.

“Hicimos todo Estados Unidos ya fueron catorce fechas y en México pues será la segunda fecha en Guadalajara (24 de junio) del Prismarama Tour en México. Estoy muy emocionado, de finalmente poder presentar el disco en México, y nada Guadalajara como es muy especial en mi carrera, no solo en la carrera de Zoé, sino también como solista”, comentó al inició de la charla.

Por primera vez se adentra en la piel de productor, algo que le permitió ampliar su panorama musical.

“Creo que de los tres (discos) que he hecho, es el primero que produzco. Este disco a diferencia de los otros dos, me aventuré a hacer cosas un poco más experimentales, también probar con diferentes influencias. Por ejemplo, el estar en esta espacio de solista te da la oportunidad de hacer estos experimentos, eso que de repente no me atrevería a probar, desde una cumbia como Carmelita o hacer una rola tecno como es Su majestad la eternidad. Estoy en un momento de aprovechar mi espacio con nuevas experiencias que son muy enriquecedoras”, explicó Larregui.

Con una carga de mexicanidad en sus influencias audiovisuales, uno de los sencillos Incendio de Amor/Carmelita mezcla símbolos, colores y un viaje al pasado.

“Tenía ganas de hacer como un video en el que se presentará este México mágico de de la antigüedad, de alguna forma del cine clásico mexicano con María Candelaria, mezclado con la onda del sonidero colombiano. El video de Carmelita fue mostrar esta vibra del del antiguo Tenochtitlán con los canales de Xochimilco, las flores y la forma de vestir ”, detalló.

Sobre su etapa como productor, le preguntamos qué tan perfeccionista era, “el reto era ser el productor y el artista al mismo tiempo, implica un poco de conflicto, porque el artista es mucho más soñador y el productor también soñador, pero tiene que tener la cabeza fría. De repente fue difícil tener la objetividad de decir ‘ok’ esto me suena bien; también la humildad como artista decir ‘ok’. Hay algo como la soberbia del artista que dice ‘a mí me encanta’ y el productor ‘te callas’, fue como una dinámica fragmentada que de repente fue difícil para mí. Al final, invité a más amigos a coproducir porque hubo un momento que necesitaba una brújula, pero sí fue difícil la verdad como estar en esa posición de productor y artista al mismo tiempo”.

León Larregui suele evitar las entrevistas, pero en esta ocasión la platica provocó que hablará del momento actual por el que pasa.

“Creo que soy un paciente que se encuentra bien con cosas increíbles, pero hay cosas que cuidar; mi diagnóstico en general es positivo (risa)”, añadió.

Redes sociales

El integrante de Zoé habló de cómo es su relación con las redes sociales, en especial el Twitter, donde ha generado debates y polémicas con sus comentarios.

“Siempre me meto en problemas, pero es como yo lo veo como una forma de jugar y como si estuviera hablando con un amigo. Claro que a veces se nos olvida que hay gente que no son tus amigos, entonces te metes en problemas o dices cosas que no. Pero claro como en toda sociedad o en un foro de discusión pública, pues habrá gente que no está de acuerdo con lo que dices, eso es muy sano. Creo que eso es de las cosas sanas de estos foros o estas plazas digitales como es el Twitter para decir algo al lector y la gente pueda expresar lo que opina”, señaló.

El cantautor agregó, “a veces se vuelven cosas controversiales. Nunca planeé en ser influencer y tampoco es que me sienta yo influencer, más bien me divierto a veces, no digo que todo el tiempo, platicando con la gente y cuestionando las formas de ver o las posturas diferentes de la gente que a veces caga, a veces me burlo, a veces también se burlan de mí. Al final, creo que es parte del estar abierto y exponerse en un foro tan público, pero es parte de entrarle al hablar en una plaza o hacer una opinión, que igual puede ser controversial, etcétera”.

Peso Pluma y los corridos tumbados

León Larregui confesó que no está muy conectado con el regional mexicano, pero hay cosas que le llaman la atención. Además, siempre ha mostrado una admiración a artistas como Jorge Negrete.

“No sé porqué, tampoco es como alguna música que yo la sienta natural o mía, pero esta onda del corrido o corrido tumbado se volvió más moderno”, explicó.

Al preguntarle si haría alguna colaboración con Peso Pluma respondió, “seguro que sí, haríamos algo diferente, pero sí me da me da gusto el éxito que tiene este chavo”.

Gira por México

“Estoy muy contento de regresar a México para presentar este disco con esta nueva banda y producción que está muy cool todo, eso les va a gustar mucho en los conciertos” — León Larregui