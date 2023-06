Eduin Caz anunciaría la separación de Grupo Firme

No cabe duda que el último año ha sido de los mejores para la agrupación de música regional mexicana Grupo Firme, integrada por Eduin Caz, Jhonny Caz, Joaquín Ruíz, AB Luna, Dylan, Christian Tellez y Fito, lo que los ha llevado a posicionarse como uno de los representantes del género.

Asimismo, Grupo Firme ha alcanzado una popularidad inigualable, misma que los ha llevado a colaborar con el colombiano Maluma, 6ix9ine, Junior H, Banda El Recodo, Mane de la Parra y Alejandro Fernández, por mencionar algunos.

Junto a esto, los cantantes de regional mexicano también han logrado hazañas que a muchos les toma décadas lograrlo, desde romper números de asistentes por presentarse de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, hasta ofrecer siete conciertos completamente agotados en el Foro Sol, y así establecer un nuevo récord.

Grupo Firme anunciaría su separación. / Foto: Getty Images (Victor Chavez/Getty Images for Estrella Media)

Grupo Firme anunciaría su separación

Sin embargo, todo esto llegaría a su fin, debido a que su vocalista y líder, Eduin Caz, mediante una publicación en sus stories de Instagram compartió el triste mensaje donde señaló que la agrupación mexicana anunciaría su separación muy pronto.

Grupo Firme anunciaría su separación. / Foto: Instagram

“Miro que a muchos les duele el éxito, “¿Cuál seguir decayendo?”. No miran que acabo de retacear un estadio y aparte un after donde todos hacen sus eventos principales, sin ofender a mis amigos colegas músico. Ya relájense, ya merito me voy a ir a descansar . Solo me falta cumplir Centroamérica para lograr la última palomita de mi lista”, escribió Eduin Caz.

Pero la frase ya merito me voy a ir a descansar , bastó para conmocionar a sus más de 8 millones de seguidores, quienes aseguran que Eduin Caz anunció el fin de Grupo Firme y con ello más éxitos que incluso superen a “En tu perra vida” o “Ya supérame”, por sólo mencionar algunas. Cabe señalar que, hasta este momento, ningún otro integrante de la agrupación se ha pronunciado al respecto.