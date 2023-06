La Casa de los Famosos: Wendy Guevara revela quienes serían sus amigos al finalizar el programa

‘La Casa de los Famosos México’ se ha convertido en uno de los programas favoritos de la audiencia, quienes han mostrado su interés por alguno de los participantes y, a través de redes sociales le expresan su apoyo.

Una de las famosas que se ha convertido en favoritas, es Wendy Guevara quien se destaca por su autenticidad y jocosidad, por lo que el público le ha brindado su apoyo.

Adicional a esto, la Influencer también ha logrado conquistar a varios de sus compañeros de cuarto, también conocidos como el ‘Team Infierno’.

Sin embargo, ahora reveló con quién de ellos podría tener una buena amistad, al finalizar el Reality show, indicando que uno de ellos sería el cantante Apio Quijano.

Wendy Guevara revela quienes serían sus amigos al finalizar el programa

Cómo es bien sabido, una de las personas con las que Wendy mantiene mayor comunicación, es con Apio Quijano y fue justo durante una conversación junto a él y Bárbara Torres que confesó que hay algunos participantes con los que no ha conectado bien, aunque no mencionó nombres.

Durante la charla que se hizo viral en redes sociales, la Influencer indicó que nunca antes le había sucedido esto de no conectar o entablar conversación con alguien más, enfatizando que muy poco le ha resultado llevarse mal con alguien, pues siempre ha logrado tener una buena relación con la mayoría de las personas que tratan.

“Nunca me había pasado que con alguien no hiciera clic o entablar una plática bonita, jamás en la vida me había pasado eso (...) ahora digo: ‘no hago clic con tal persona, no sé por qué’ (...) siempre he dicho para mi es bien difícil que alguien me caiga mal”, confesó.

Asimismo, Apio Quijano coincidió con ella con respecto a esto y afirmó en algunas ocasiones también ha experimentado de tipo de situación expresando que al inicio se sintió muy a gusto con Wendy, pues ambos pertenecen a la misma comunidad.

Por este motivo, tanto el cantante como la creadora contenido, aseguraron que al finalizar el programa continuarán frecuentándose y mencionaron algunos planes que tiene Wendy de quedarse con el cantante, al momento de visitar ciudad de México.

Por su parte, otro de los concursantes con el que Wendy siente conexión es con Emilio Osorio, un joven maduro que aún conserva su espíritu juguetón, ya que siempre lo ha visto saltar y jugar en toda la casa.