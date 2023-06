Wendy Guevara reacciona a la posible entrada de Alfredo Adame a ‘LCDLF’

Wendy Guevara es una de las contrincantes más fuertes dentro de ‘La casa de los Famosos México’, su popularidad y carisma la han posicionado como una de las favorita del público. En la primer temporada de este reality show comparte la residencia con Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Apio Quijano, entre otros.

La integrante de ‘las perdidas’ ha cautivado a las cámaras con su sinceridad, su personalidad, así como también por las historias que tiene para compartir con sus compañeros y con los televidentes; de ahí que no mantenga nada en privado.

Wendy Guevara. (Foto: Twitter.)

Wendy Guevara reacciona a la participación de Alfredo Adame

Ante la posibilidad del cambio de reglas y de la llegada de nuevos participantes, Poncho de Nigris cuestionó a Wendy sobre la supuesta entrada de Alfredo Adame, por lo cual la influencer explicó que de tener una discusión reaccionaría de la misma forma que el conductor.

“Pero me sacan si pego, él siempre quiere pegar y yo no me iba a dejar” dijo Guevara.

Aunque cualquier tipo de agresión sería motivo de expulsión inmediata para los miembros de la casa, Wendy comentó que se defendería ante alguna ofensa de Alfredo Adame, en especial porque el conductor ha destacado por haber protagonizado varias peleas.

Wendy Guevara de "Las perdidas". Wendy Guevara de "Las perdidas". (Instagram @soywendyguevaraoficial)

Aunque los comentarios de los concursantes generaron polémica, se tratan de especulaciones, ya que Alfredo Adame aclaró en una ocasión la razón por la que no entró a la primer temporada de ‘La casa de los Famosos México’.

“Sí, yo estoy vetado desde hace mucho, el día que les renuncié me vetaron, y luego me volvieron a llamar, yo creo que distractores para que no fuera a La Casa de los Famosos de la otra empresa” señaló Alfredo Adame.