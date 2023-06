¿Anahí se ausentará de la gira de RBD tras accidente? Esto es lo que se sabe

La gira ‘Soy Rebelde Tour’ está a punto de comenzar, ya que se tiene previsto que la agrupación se presente el próximo 25 de agosto en El Paso, Texas; sin embargo, sus fanáticos han expresado sus dudas ante el accidente que recientemente sufrió la cantante Anahí.

También te puede interesar: Anahí sufre incidente que la llevó de emergencia al hospital

Lejos de querer causar pánico entre los fans de RBD, Anahí reveló a sus seguidores el incidente que sufrió mientras hacían un molde de su oído para los ‘in ears’, como resultado quedó una fisura interna que generó fuertes molestias.

“Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro. Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado. Así como se ve la foto, así duele. Creo que nunca había llorado de un dolor así”

Anahí Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

¿Anahí no estará en la gira de RBD?

Ante las pocas semanas que quedan para el inicio de la gira de la agrupación, Christian Chávez habló sobre los rumores que surgieron respecto a la ausencia de Anahí por el accidente que tuvo hace poco. El cantante aseguró que su compañera permanece estable y en reposo para recuperarse lo más pronto posible.

“Son cosas que lamentablemente llegan a pasar, son esos accidentes que pasan, dentro de lo que cabe ella está bien. La verdad no sé exactamente porque yo no soy el otorrino, pero hasta donde sé tiene una pequeña perforación, esperemos que no vaya a ser tan grave” dijo Chávez.

Asimismo, el cantante descartó de manera indirecta que Anahí no participe en el inicio de la gira de RBD, puesto que la intérprete se encuentra comprometida en recuperarse para participar en la que podría ser la última vez de la agrupación arriba de los escenarios.

“Estos días va a estar en reposo, pero son unos días y va a estar presente. Ella es muy profesional, como madre, como amiga y está super dedicada a esto. Hoy, a pesar de que tenía que haber estado descansado, asistió, estuvo sentada, pero ahí estuvo, entonces eso habla de su profesionalismo” detalló el actor.