El hijo de Hugh Hefner abre una cuenta de OnlyFans para satisfacer su vicio con un famoso videojuego

Los videojuegos fácilmente podrían convertirse en una adicción. Quienes se adentran en este mundo y se enganchan con alguno de estos entretenimientos son capaces de hacer cualquier cosa para obtener logros, figuras o nuevos personajes. El hijo de Hugh Hefner es una prueba de ello, ya que confesó que se abrió un OnlyFans para tener dinero que satisfaga uno de sus vicios.

Según una reseña del sitio web Todo Noticias, Marston Hefner, se abrió una cuenta en OnlyFans para poder comprar cartas de Pokémon Go. Explica que en su canal de esta plataforma ofrece desnudos completos y sin censura; cuestión con la que afirma sentirse muy cómodo.

Marston, de 33 años, es uno de los herederos de Playboy, emporio de contenido erótico creado por su padre, Hugf Hefner, en 1953. Es uno de los cuatro hijos que tuvo ‘Hef’. De hecho, es uno de los menores. Su mamá fue una de las “conejitas” de la revista, la famosa Kimberley Conrad.

El hijo de Hugh Hefner está casado y explica que su esposa no está muy contenta con que él suba contenido de este estilo en OnlyFans, pero Marston simplemente quiere tener más cartas de Pokémon Go.

“Ella preferiría que yo no estuviera en OnlyFans, pero lo que es más importante para ella es que persiga mis sueños o mis intereses, asumiendo riesgos. Me uní a OnlyFans porque creo que no hay nada malo con la desnudez ni con la sexualidad. Esta es una forma de obtener algunos ingresos para poder comprar las tarjetas que realmente quiero”, le dijo en una entrevista a Page Six.

Su fanatismo por Pokémon está a simple vista en su cuenta de Instagram. Uno de sus más recientes posteos es referencial al videojuego y serie animada.