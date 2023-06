Poncho de Nigris haría un trato con Wendy Guevara si gana ‘LCDLF’

Cada semana un integrante de ‘La casa de los Famosos México’ abandona la residencia luego de la ronda de votación en la que participan los televidentes, mismos que desde la primera semana de transmisiones dejaron en claro a sus favoritos, entre ellos Wendy Guevara.

Ante la popularidad que ha ganado la influencer, tal parece que sus seguidores planean seguir apoyándola para que llegue a la final del reality show, en la cual se podría enfrentar contra Poncho de Nigris, ya que también destaca por ser un rival fuerte.

Poncho De Nigris

Poncho de Nigris propone trato a Wendy Guevara

El presentador originario de Monterrey y la integrante de ‘las perdidas’ han demostrado frente a las cámaras la forma en la que conectaron, por lo cual Poncho de Nigris le propuso un trato a Wendy si es que ambos llegan a enfrentarse en la final.

Wendy Guevara de "Las perdidas". Wendy Guevara de "Las perdidas". (Instagram @soywendyguevaraoficial)

Cabe destacar que el premio para el último habitante de la casa será de 4 millones de pesos, por lo cual Poncho le pidió a Wendy que compartan el premio, no obstante, la creadora de contenido se negó al trato.

Como todo se trataba de una proposición fantasiosa, Wendy Guevara reveló que pensaba que no tendría oportunidad de llegar a la final, pero que no era importante, puesto que estaba interesada en mantener el cariño de sus seguidores.

“Yo la verdad yo pienso que salgo antes de la final. No hay pe**, mientras mi gente no me abandone ese es el chiste. Aunque pierda yo aquí, pero que mi gente no me abandone allá afuera, la neta yo soy feliz” dijo Guevara.