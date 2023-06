Bárbara Torres rompe en llanto tras comentarios de Ferka Quiroz

La tercera ronda de eliminaciones dentro de ‘La casa de los Famosos México’ hizo evidente la enemistad entre ciertos participantes, entre los famosos que se encuentran en peligro de salir de la casa están Ferka Quiroz, Bárbara Torres, Nicola Porcella y Raquel Bigorra.

También te puede interesar: Wendy Guevara reacciona a la posible entrada de Alfredo Adame a ‘LCDLF’

Cada uno de los participantes ha dejado en claro su estrategia, así como también sobre la conformación de bandos, principalmente ante la división de cuartos. Esta vez las famosas que generaron polémica fueron Bárbara Torres y Ferka Quiroz tras una fuerte pelea frente a sus compañeros.

Bárabara Torres estalla contra Ferka Quiroz

Ambas famosas nunca conectaron de forma amistosa, pero no fue hasta este jueves que Bárbara Torres explotó contra Ferka Quiroz, todo esto a raíz de un comentario de la conductora durante una dinámica que tuvieron.

🥊 Pleito entre Barbara y Ferka 🥊



Contexto: a Barbara no le gusto el maquillaje que le hizo Ferk para la prueba.



parte 1. dnuevo pq me equivoqué😩



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/lTJOI9MMy0 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) June 22, 2023

La presentadora mexicana habría sido la encargada de maquillar a la actriz de ‘La familia P. Luche’, luego de expresar su disgusto, Ferka respondió de manera tajante, por lo cual la argentina no se quedó callada.

“Tienes 30 y yo 52 y es una cuestión de respeto. Es lo único que me duele en el alma, ¿sabes por qué estoy así? Porque tengo algo adentro que no se controla. Un día te vas a acordar y vas a decir: Pinc** narizona de mie***, me pasa lo mismo que le está pasando y ahora entiendo lo que le hice sentir de pend***, delante de 68 cámaras de televisión” dijo Bárbara Torres.

Al final del enfrentamiento, Bárbara Torres explicó a sus compañeros que se quedaría en el cuarto conocido como ‘confesionario’, con el objetivo de regresar más tranquila para continuar con la convivencia antes de la ronda de eliminación que se llevará a cabo este domingo 25 de junio.