Yuri y sus canciones serían excluidas de ‘Drag Race México’

El famoso reality show RuPaul’s Drag Race se expandió desde hace varios años, ya que actualmente varios países cuentan con una franquicia, de ahí que este 2023 se anunciara el estreno del programa con sede en México, del cual son conductoras Valentina y Lolita Banana.

También te puede interesar: Estas son las 11 reinas que participarán en ‘Drag Race México’

Ante la comisión que generó el estreno de Drag Race México y después de la revelación del elenco oficial, el popular programa se estrenó el pasado 22 de junio; sin embargo, días antes la conductora, Valentina, lanzó fuertes comentarios contra Yuri, quien ha sido señalada como homofóbica.

Conductoras de Drag Race en México (Captura de Pantalla)

Yuri sería excluida de ‘Drag Race México’

Anteriormente la drag de ascendencia mexicana estuvo como invitada en Drag Race España, por lo cual reveló que la producción pensó en presentarla con una canción de Yuri de fondo, pero ella se negó por los comentarios que la cantante hizo contra la comunidad LGBT+.

“Cuando entre me dijeron que iban a poner una canción de la Yuri y yo les dije: producción, producción, yo soy de México, soy mexicana y yo no me voy a sentar ahí como una pen**** con una canción de Yuri” dijo Valentina.

Pese a la postura de la intérprete de ‘Maldita primavera’, Valentina reconoció la importancia de su trayectoria en la música mexicana, no obstante, de manera indirecta externó su decisión en que Yuri no pise el escenario de Drag Race.

“O sea muy buena voz, muy buena trayectoria, pero ya cuando no apoyas a las personas que te hicieron una estrella, yo no me puedo sentar ahí y entonces eliminaron a Tower que es una latina hermosa cubana, creo que fue muy difícil para las chicas, porque al último momento por mi decisión de no sentarme en una canción de Yuri, ustedes saben que entre nosotros nos tenemos que apoyar en nuestra comunidad” comentó la conductora de Drag Race México.