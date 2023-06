Korn tras su cancelación en el Machaca Fest promete regresar pronto a saldar su deuda

Korn decidió dar una buena noticia a sus seguidores mexicanos en diciembre del 2022, cuando anunció su regreso al país para participar en el Machaca Festival 2023. La banda liderada por Jonathan Davis presentaría su más reciente disco Requiem.

Este sábado 24 de junio sería el reencuentro de la banda con sus fans mexicanos, algunos viajaron a la Sultana del Norte - exclusivamente- para verlos en el escenario, pero se llevaron una triste noticia.

Korn no pudo viajar a Monterrey porque su avión presentó algunas fallas y ya no pudieron volar, lo que generó su cancelación al cierre del festival y una gran molestia entre los asistentes.

“Korn no consiguió otro avión, ellos me mandaron un mensaje por Whatsapp ‘estamos encabronado porque queríamos tocar en Monterrey” que te puedo decir, estamos tristes porque no pudimos tener a nuestro headliner”, señaló Ismael Montoya, organizador del Machava Fest.

Korn tras su cancelación el el Machaca Fest prometió regresar pronto a México y saldar la deuda musical que está pendiente.

“Las pantallas de #Machaca2023 muestran un video donde Jonathan Davis, vocalista de Korn, explica qué no pudieron llegar al festival debido a problemas con su vuelo”, “No puede serrrrr a eso vineeee!! #korn #machacafest2023 #nopuedeser korn cancela machaca”, “Cuando viajas más de 10 horas para ver a Korn en el Machaca y ves en las pantallas que al final ya no se va a presentar”, reaccionaron los internautas.

El que no conoce la historia estará condenado a repetirla .... @MachacaFestival #Machaca y @Korn deberían ser saboteados en un futuro. Los fans llegamos a Monterrey hace dos días y estos locos querían venirse una hora antes del evento (muy dudoso argumento por cierto) RIP pic.twitter.com/Whj32e8jL2 — Fco. Mojica (@mojicacracker) June 25, 2023