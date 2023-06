Titanic: Céline Dion casi rechaza realizar canción para la película, ¿Por qué?

Casi a finales de los años 90′s se estrena ‘Titanic’, una de las películas que ha marcado de manera significativa a la sociedad al mostrar lo que ocurrió con el famoso trasatlántico tras haberse impactado con un Iceberg, dejando miles de personas fallecidas en medio del mar.

Por esta razón, la misma se convirtió en una de la más aclamado, ganándose así 11 premios Óscar gracias a su vestuario, efectos visuales, actores y también por su banda sonora, pues para nadie es un secreto que una de las canciones que más caracteriza la película es la de Céline Dion, ‘My Heart Will Go On’, la cual sin duda ha llegado a los corazones de muchos.

Sin embargo, a pesar de haberse convertido en un himno para muchos, la cantante no estuvo de acuerdo de realizar este soundtrack para la película, en su momento.

¿Por qué Céline Dion no quería cantar el tema de Titanic?

Aunque no era la primera vez que Céline Dion realizaba un tema musical para una película, al momento en que se le propuso cantar ‘My Heart Will Go On’ para Titanic, esta no quiso aceptar.

El motivo al parecer, era que no quería que su carrera se basara en temas de este tipo, ya que en años anteriores había realizado una canción para ‘La Bella y La Bestia’.

No obstante, aunque la artista desde un inicio había rechazado cantar para la película, el compositor James Horner no descansó hasta que esta aceptara.

“Le toqué el tema a Céline Dion en un cuarto en su hotel en el Ceasar’s Palace, en Nueva York. Yo mismo la canté y la toqué en el piano desafinado del hotel y a ella le gustó mucho. Así que la grabamos en secreto. Cameron no sabía nada de esto, él sabía que estaba en casa componiendo música, pero no que había desaparecido para encontrarme con Céline Dion”, dijo Horner a CNN.

Tras haber iniciado las grabaciones del tema, Horner le contó James que estaba realizando esta canción junto a Céline Dion y, a tan sólo tres semanas del estreno, el director aceptó incluirla en el filme, a pesar de que al comienzo le había dicho a Horner que no quería ninguna canción para Titanic.

“Un día Cameron me invitó a la casa. Estuvimos tocando música de otras escenas. Él estaba de muy buen humor así que le dije, ‘¿Te puedo tocar algo? Sé que no querías canciones, pero me parece que este tema refleja todo el tema de la película’”.

Cabe resaltar, que ‘My Heart Will Go On’ es una de las canciones más exitosas de la carrera de Céline Dion y, a pesar de haberse estrenado hace más de 20 años continúa siendo uno de los temas más vendidos y escuchados.