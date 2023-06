La Casa de los Famosos: Usuarios defienden a Bárbara Torres tras actitud de Ferka en su contra

En menos de tres semanas, el ambiente en ‘La Casa de los Famosos’ se ha vuelto un poco tenso, saliendo a flote algunas rivalidades entre los concursantes del reality show, tal es el caso de Bárbara Torres y Ferka Quiroz que recientemente se encararon, protagonizando un momento realmente dramático dentro del programa.

Tras un desplante en una dinámica para tener el presupuesto semanal, Bárbara Torres explotó en contra de Ferka Quiroz, provocando que la actriz de la familia P.luche pidiera salir momentáneamente de la casa, refugiándose en el confesionario y se espera que haya podido recibir la ayuda necesaria de un especialista

A pesar de que esta polémica lleva algunos días con comentarios tanto pasivos, como agresivos, el pasado jueves fue que se detonó la fuerte discusión.

¿Qué ocurrió entre cerca y Bárbara?

Mientras el pasado jueves encontraban realizando una dinámica para poder determinar el presupuesto semanal para alimentos, Ferka se encontraba arreglando a la argentina, aunque parece que el maquillaje no termino de convencerla, por lo que expresó su disgusto ante el trabajo realizado.

“No está contenta, pero ya está lista. Quedó poca mad… pero bueno, ya nos corrieron”, dijo Ferka, respondiendo así lo dicho por Bárbara.

Luego de todo esto, la argentina no pudo contener sus emociones y, en medio de lágrimas dijo todo lo que sentía por la mexicana. “Me cuesta un montón estar acá adentro, lo único que te dije es ‘no me gusta, necesito algo que me guste’, no te corrí ni nada feo y sé manejar la comedia, sé cuándo es chiste y cuando no’”, indicó.

“Tienes 30 y tengo 52 y es una cuestión de respeto. Es lo único que me duele el alma, ¿Sabes por qué estoy así? Porque tengo algo adentro que no se controla. Un día te vas a acordar y vas a decir: ‘Pinch* narizona de mi*rda, me pasa lo mismo que le está pasando y ahora entiendo lo que la hice sentirla de pend*ja delante de 68 cámaras de televisión’, eso es solamente lo que te estoy diciendo”, comentó la actriz.

Después de esta discusión, Bárbara salió del cuarto y pidió entrar al confesionario en donde estuvo durante varios minutos por lo que muchos esperan que estuviera recibiendo atención de expertos.

🥊 Pleito entre Barbara y Ferka 🥊



Contexto: a Barbara no le gusto el maquillaje que le hizo Ferk para la prueba.



parte 1. dnuevo pq me equivoqué😩



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/lTJOI9MMy0 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) June 22, 2023

La reacción de internautas

Luego de ver los comentarios realizados en redes sociales, los internautas no demoraron en mostrar su opinión sobre ambas actrices:

“Todos apoyamos a BarbaraTorres, aquí no es por género, sino por sus personalidades, queremos diversión y entretenimiento, NO cizaña y dramas de viejas argüenderas”.

“Esta mujer merece tener un súper fandom que la respalde, es que le rezo a sus argumentos, una participante destacada en el juego GO BÁRBARA TORRES”.

“El juego lleva a una presión extrema, pero no estoy de acuerdo en que Ferka se burle de Barbara Torres, así no Ferka. No me gusta que en la vida se normalice el mal trato y agresiones, menos de mujer a mujer. A votar a favor de Barbara Torres”.