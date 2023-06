Cerca al aniversario número 65 de Senda Prohibida, la primera telenovela que se produjo en México, escrita por Fernanda Villeli y que se trasmitió durante el año de 1958, una versión completamente renovada llega al servicio de streaming, ViX, la cual consta de siete episodios en total y está protagonizada por Ela Velden, Raúl Méndez, José Manuel Rincón, Iliana Fox, Dalaxa Meneses y Plutarco Haza.

Conoce al elenco

Ela Velden - Nora/Corina

Raúl Méndez - Federico Rubio

José Manuel Rincón - Roberto Rubio

Iliana Fox - Irene Rubio

Dalaxa Meneses - Martha Rubio

Plutarco Haza - Raymundo Corrales

La serie ‘Senda Prohibida’ de ViX rinde homenaje a la primera telenovela mexicana. / Foto: Cortesía

“Senda Prohibida cuenta la historia de una muchacha pueblerina, Nora, que destruye a una familia feliz simplemente para lograr el estilo de vida y el lujo con el que siempre ha soñado. Ambientada en una época en la que la mujer era apenas un objeto decorativo, Nora López es Corina, como la conocen en el submundo del cabaret está decidida a lograr la riqueza con la que siempre ha soñado, y nada la detendrá. Desde manipular a hombres con su impecable belleza hasta poner a un padre en contra de su propio hijo, está dispuesta a destruir el amor de una familia y llevarla al abismo, donde uno de sus miembros pondrá su vida en peligro”, se puede leer en la sinopsis oficial otorgada por ViX.

La serie ‘Senda Prohibida’ de ViX rinde homenaje a la primera telenovela mexicana. / Foto: Cortesía

En entrevista con Publimetro, la actriz Ela Velden reveló que darle vida a al personaje de Nora López / Corina fue un sueño, “Es 1958 y para mí tener esta posibilidad de recrear y vivir en una época que yo no viví es como jugar a las muñecas y es ser parte de este historia”, con respecto a las dificultades que se le presentaron al pertenecer a este proyecto, señaló que la cuestión de los bailes y coreografías fue lo que más se le complicó, “No me dio tiempo de ensayar y de prepararme como me hubiera gustado, si me gusta bailar pero nunca había tocado esos ritmos pero entre el coreógrafo y cuerpo de baile logramos plasmar y hacer mágico este proceso”, compartió.

Junto a esto, Ela Velden compartió que no encuentra similitudes entre ella y su personaje, pero destacó que hay varias virtudes que puede destacar, “Somos muy diferentes pero del personaje de Nora puedo lo ambiciosa que es, las ganas de salir adelante que tiene, el querer sobrepasar cualquier obstáculo que se le presente y creo que yo soy así en cuestión de mi carrera”, dijo y agregó que describe a su personaje como “poderosa”.

La serie ‘Senda Prohibida’ de ViX rinde homenaje a la primera telenovela mexicana. / Foto: Cortesía

La telenovela fue estrenada hace 65 años y se transmitió completamente en vivo por lo que Ela Velden compartió que no existe presión por lo que puedan llegar a pensar las personas, “Solo tenemos las referencias de los guiones, el tono, lo cual es muy desafortunado pero es afortunado para nosotros los actores de poder interpretar personajes a través de los nuevos guiones y de la producción de Giselle González, para hacer algo nuevo, una nueva adaptación, una nueva versión”, señaló.

¡Descubre los secretos de la Senda Prohibida en @ViX 🤫! Sigue a Nora en su búsqueda por conseguir lo que desea, cueste lo que cueste 💸. Una historia de amor y traición. #NoMeLoPierdoEnizzi! 🍿 pic.twitter.com/W0cpxmFCto — izzi telecom (@izzi_mx) June 23, 2023

Por último, la actriz agregó que el mensaje que le gustaría que las personas se lleven tras ver la serie ‘Senda Prohibida’ de ViX es, “Me gustaría que nosotras como mujeres hagamos esta retrospectiva de toda la lucha que hemos logrado como feministas en nuestra sociedad. Las mujeres que están representadas en estos años son mujeres que apenas estaban alzando la voz, que querían votar, que querían trabajar que querían estudiar carreras muy diferentes a las que se les había dicho que sólo podían hacer, creo que es un buen momento para darnos cuenta en el punto en el que estamos como mujeres lo que hemos logrado y todavía en lo que nos falta recorrer en esta lucha del feminismo”, puntualizó.