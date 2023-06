Big Brother y La Casa de los Famosos: “es un piropo que digan que Wendy es como ‘El Doc’ en 2002″

Era un 3 de marzo de 2002 cuando Eduardo Orozco ingresó al primer reality show en México: Big Brother que se prolongó durante 106 días. También conocido como El Doc se volvió uno de los habitantes más populares de la casa por su humor y ocurrencias; él permaneció 97 días.

“De las cosas que yo recuerdo, sobre todo ahora que lo estoy viendo, es el infierno que se vive al estar encerrado. Creo que le dieron en el clavo a tener un cuarto que se llamara el ‘infierno’. Qué hubiera dado porque ahí hubieran metido a los que estuvieron conmigo como a La Negra, Paola, La Mapacha, El Rasta, ellos merecían un cuarto como el infierno. Es muy fácil opinar y juzgar sobre las situaciones, pero las personas que están ahí encerradas no se dan cuenta de lo que sucede al exterior. Yo experimento las nominaciones, expulsiones y charlas, porque me proyecto en ellos”, compartió El Doc a Publimetro.

El Doc compara el fenómeno de Big Brother y La Casa de los Famosos

Desde hace siete años, Eduardo Orozco forma parte del programa Vivalavi de Multimedios Guadalajara, y se ha vuelto un fan de La Casa de los Famosos México.

“Cuando me enteré que venía La Casa de los Famosos a México, pensé que no iba a funcionar porque ya había existido una versión en Estados Unidos, que no tuvo tanto auge. Creo que es un verdadero fenómeno, pero tuvieron que pasar 21 años del Big Brother, donde yo estuve, para que otra vez se viviera el fenómeno”, detalló.

“En el Big Brother en el que estuve, que lo bautizaron como el fenómeno ganó el team Cielo con Rocío” — Eduardo Orozco, El Doc.

El Doc señaló que la fórmula secreta es que un proyecto sea auténtico y sin precedente, “el que pega primero pega dos veces. En esta casa de los famosos que es el primer reality, después de 21 años en México, ellos están pegando primero y están pegando bien fuerte”, dijo.

Eduardo Orozco de Big Brother. (Foto: Cortesía.)

Los favoritos del exhabitante son: Wendy, Poncho, Sergio, Raquel y Jorge, en ese orden.

“Quisiera que ya saliera Bárbara Torres, es bien berrinchuda. Puedo entender que pasa por las hormonas, pero soy médico y no es excusa... ¡Va pa’ fuera!”.

¿El Doc similar a Wendy Guevara?

Las personalidades de El Doc y Wendy tienen muchas similitudes, como el buen humor.

“A mí se me hace un piropo que digan que la Wendy es como El Doc en 2002. Creo que es una persona auténtica, que no está fingiendo, sencilla y tiene mucha chispa. Me gusta mucha la personalidad de la Wendy, esa chava va a abrir brecha para muchos de nosotros que nos consideramos -todavía- minoría. Necesitamos que la gente se acostumbre a vernos, a saber que existimos, que somos personas como cualquier otra. Por ejemplo, no todos se animarían a invitar a un chavo trans a su casa, y yo lo estoy viendo con Wendy, si se normaliza ayudará a todas las personas, no solo a las minorías para abrir la mente de que todos somos diferentes y, a la vez, iguales”.

El Doc señaló quiénes integrarían los equipos de su generación. Team Infierno: Gabriel Pontones (El Rasta), Azalia Ojeda (La Negra), Denisse Padilla (La Mapacha) Paola Olivera, Eric Aurioles (El Lic) y Diego Jasso. Team Cielo: Carla Chávez, Rocío Cárdenas, El Doc, El Tlacuache.

Mientras que Verónica Payró y Patricio Zambrano estaban en medio de ambos equipos.