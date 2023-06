Ferka revela los “planes” de Sergio Mayer en ‘La Casa de los Famosos México’

‘La Casa de los Famosos México’ se ha convertido en uno de los programas más populares en las últimas semanas, en donde se ha visto diversas discusiones en poco tiempo, y es que esta vez, se tenían como nominadas a Raquel Bigorra, Bárbara Torres y Ferka Quiroz, esta última fue la que se convirtió en la tercera eliminada, por decisión del público.

Sin embargo, la rivalidad no se ha detenido ahí, ya que luego de que la audiencia tomara esta decisión, la ex participante reveló los supuestos planes que tiene Sergio Mayer con todos los habitantes del cuarto infierno.

¿Qué sabe Ferka sobre Sergio Mayer?

Cómo es bien sabido, un poco antes de abandonar ‘La Casa de los Famosos México’, Ferka y Sergio Mayer tuvieron un pequeño encontronazo, luego de que este le dijera alguna de las razones por las que la actriz no debería continuar en el reality show.

“Ferka, me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada. De verdad lo pienso, tú no deberías estar nominada, de hecho, no deberías estar en La Casa de los Famosos”, inició diciendo el famoso.

“No sé si te das cuenta, estás junto a dos grandes personalidades con grandes carreras, con grandes trayectorias que es Raquel y es Bárbara. Sin embargo, se te dio la oportunidad y has tenido 3 semanas para ser convincente en tu historia de amor que realmente no ha generado empatía, sino vergüenza. Lo que si te voy a reconocer es que tienes sangre guerrera, eres competitiva y eres guerrera, pero para ser líder se necesita mucho más que querer resaltar en todo, un líder cuida y protege a su equipo y les da la oportunidad de que tambien resalten, y contrario a lo que tú me dijiste la semana pasada, yo no te considero un rival importante, es por eso que quiero que ya te vayas de la casa”, explicó Mayer.

De esta manera, además de utilizar su derecho a réplica para defenderse en ese momento, Ferka también dirigió algunas palabras a Sergio Mayer tras su salida, tomándose unos minutos no sólo para pedirle a los integrantes del cuarto cielo que no se traición en los unos a los otros, sino que también aprovecho la oportunidad para informarle a todos que Mayer tiene como plan cortarles la cabeza.

“Sepan que tienen orden, están trabajando como discípulos, les van a cortar la cabeza. Sean inteligentes, dejen a ese señor manipulador”, indicó Ferka.