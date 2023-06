Hijos de Talina Fernández ocultaron su diagnóstico para evitar crisis

Después de que se diera a conocer de manera pública el deceso de Talina Fernández el pasado 28 de junio, la familia de la presentadora se reunió en su residencia para velar su cuerpo previo a la ceremonia religiosa que prepararon; sin embargo, antes de eso Jorge y Patricio Levy tuvieron un encuentro con la prensa.

A pesar de que Talina Fernández era una figura pública, la presentadora de televisión mantuvo ciertos aspectos de su vida en privado para no generar controversias, es por ello que sus hijos evitaron hacer público la enfermedad con la que había sido diagnosticada hace casi un mes.

Talina Fernández pierde la vida tras haber sido hospitalizada de emergencia. / Foto: Instagram

Talina Fernández desconocía que tenía leucemia

De acuerdo con ‘Pato’ Levy, la actriz estuvo en revisión médica desde hace meses, luego de varios análisis y opiniones de especialistas, Talina fue diagnosticada con leucemia; sin embargo, nunca supo de su condición, ya que sus hijos optaron por ocultarlo.

“Me dieron un diagnóstico de que con unas inyecciones podía pasarla bien y podía vivir, un año, o hasta seis u ocho años, estuvimos dos meses con infectólogos, el pronóstico era que no era una enfermedad que se iba a curar pero que podía tratarse, pero a mi madre yo le mentí, porque ella decía que lo que te mata es el diagnóstico” reveló Patricio.

Puesto que los especialistas recomendaron un tratamiento para aminorar los malestares, su estado de salud comenzó a decaer, particularmente su hijo habló sobre los últimos días de Talina antes de ingresar al hospital.

“El viernes le empezó a doler el cuerpo, las piernas, los brazos, leí las instrucciones de la inyección, decía que una de las reacciones podía ser dolor de huesos, pero el sábado por la mañana me dijo: ya no aguanto, llévame al hospital. Y fue cuando me la lleve” reveló el hijo de la actriz.