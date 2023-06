¿Por qué Talina Fernández era conocida como ‘La dama del buen decir’?

Luego de ser hospitalizada de emergencia, la tarde de este miércoles 28 de junio se dio a conocer que Talina Fernández perdió la vida a causa de varias complicaciones que presentó en los últimos días, el primero en revelar el delicado estado de salud de la actriz fue su hijo, Jorge Coco Levy.

Talina Fernández forjó una carrera solida en la televisión mexicana, no solo como actriz, si no también como reportera, productora y conductora de programas, entre los que se encuentran ‘Nuevas realidades’, ‘Talinísima’, ‘Hoy’, ‘Hasta en las mejores familias’ y el último en el que estuvo como concursante ‘MasterChef Celebrity’.

Talina Fernández Durante más de cinco décadas en el medio del entretenimiento, Talina Fernández ha sido productora, actriz, periodista y conductora de televisión. (Daniel Augusto)

¿De dónde surgió el apodo de ‘La dama del buen decir’?

La presentadora comenzó a involucrarse desde muy joven en proyectos televisivos, uno de ellos fue el programa ‘Noche a noche’, mismo en el que se ganó el apodo más importante de su carrera, probablamente con el que será recordada.

Hace casi cuatro meses Talina Fernández tuvo una entrevista con Yordi Rosado, además de hablar de ciertos momentos que marcaron su vida personal, también fue cuestionada sobre su incursión en la televisión y su famoso sobrenombre como ‘La dama del buen decir’.

“Me tocó de jefe Paco Ignacio Taibo, cuidaba el castellano y me prohibía decir algún anglicismo, yo no podía decir okey. Teníamos que cuidar el castellano, Don Luis de Llano Palmer le habló a Paco Ignacio y le dijo: ahora si te equivocaste, esa niña no va a lograr nada, esa niña era yo, Don Luis de Llano Palmer si vio mis logros. Luis chico, cuando empieza ‘Noche a Noche’ se le ocurre decirme ‘La dama del buen decir’ y se queda” dijo Talina Fernández.