Ignacio Galán habla de su experiencia en ‘Malinche’

Nacho Cano presentó el pasado 15 de septiembre de 2022 su nuevo proyecto musical que lleva por nombre ‘Malinche’, el cual se caracteriza como una producción que transporta al público por un viaje para conocer el encuentro de dos culturas.

También te puede interesar: Nacho Cano comparte recorrido visual por los ensayos de ‘Malinche, el musical’

El compositor y director de escena español trabajó para entregar una producción que por completo plasmara un momento histórico; la música, vestuario y escenario lograron generar una atmósfera perfecta para el desarrollo de cada actor en compañía de su personaje; uno de ellos, Ignacio Galán, quien interpreta al Padre Olmedo.

Captura de portada de Malinche Sinfónico MALINCHE

Entrevista con Ignacio Galán

Para Publimetro, Ignacio Galán habló sobre su experiencia al involucrarse en uno de los proyectos más importantes de su carrera, mismo que representó un reto por tratarse de un musical, no obstante, con el trabajó de Nacho Cano crearon un personaje único, el Padre Olmedo.

Ignacio Galán (Cortesía)

¿Cómo te sientes de ser parte de este proyecto?

“Estoy muy feliz, es como un sueño, después de 18 años dedicándome al mundo del espectáculo tenía muchísimas ganas de hacer teatro y aunque yo ya había hecho teatro, pero claro Malinche está escrito con mayúscula, es un espectáculo como nunca se ha visto antes, entonces estoy muy feliz de formar parte”

Nacho Cano. El músico y productor comparte en exclusiva parte de los ensayos del musical. (Foto: Cortesía.)

A lo largo de tu carrera interpretaste varios personajes, ¿cómo fue conectar con la historia de Padre Olmedo?

“Fue muy divertido, porque a pesar de ser un sacerdote es como el alivio cómico de la historia, es como una especie de narrador y a la vez es un poco quien mueve los hilos de la historia, pero siempre hecho desde el humor, entonces es una cosa muy bonita, porque el público empatiza con mi personaje, con el Padre Olmedo y ya sabe que cada vez que salgo va a reírse. Mi personaje es el único en la función que rompe la cuarta pared, mira directamente al público, le hace partícipe, entonces para mí ha sido muy divertido el proceso de creación porque Nacho me ha permitido aportar y no solo me lo ha permitido, si no que me lo ha potenciado”

Nacho Cano. El músico y productor comparte en exclusiva parte de los ensayos del musical. (Foto: Cortesía.)

¿Les gustaría dejar algún mensaje con los personajes y con la historia de la obra?

“El público mexicano la disfruta doblemente porque es el protagonista de Malinche, no es Hernán Cortés, no es Malinche, no soy yo el padre Olmedo, el protagonista es México. Es la celebración del pueblo mexicano, o sea la unión de culturas, la fusión el mestizaje contado desde el amor, yo creo que todo lo que se basa en un discurso de amor es algo bonito y positivo, entonces yo diría a todos los mexicanos que tienen que verla”