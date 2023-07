¡Llegó julio! Invasión de memes al estilo Julio Iglesias

Julio Iglesias, de 79 años, vuelve a ser tendencia al inicio del séptimo mes del año, al retomarse una de las tradiciones virales más populares, en el que el cantante español se ha convertido en el rey de los memes durante este mes, pues miles de usuarios de redes sociales han compartido imágenes del cantante haciendo referencia al mes de julio.

Tal parece que los usuarios de redes esperan con ansias el inicio del mes de julio para lanzar su repertorio de memes relacionados a Julio Iglesias y desde el primer día de este mes comenzó la ola de imágenes del artista español.

Memes Julio Iglesias. (Foto: Twitter.)

Lo anterior ha causado furor en Internet y actualmente Julio Iglesias ya es tendencia con sus divertidas imágenes. Por esta razón, te presentamos día por día los memes del intérprete de Me olvidé de vivir.

“Ven lo que logran mandando tantos memes de Julio Iglesias ... ahora rompieron Twitter”, “Ya quiero que sea agosto para que mis tías dejen de mandar memes de julio iglesias, ya estuvo suave ya es exceso”, “En el calendario del trabajo pusimos a julio iglesias, obvio es humor de treintones pero es humor honesto”, “No me podía quedar ajeno a está wea.. ahí va mi meme de Julio Iglesias”, “Dormí 3 horas y tras del hecho me toca ver esos memes de Julio Iglesias que ya me están es afectando psicológicamente porque me rio pero mi vara del humor es cada vez más baja”, parte de los mensajes de los internautas..

Reacción de Julio Iglesias

La tendencia mundial por los memes es tan grande el propio Julio Iglesias dio su opinión al respecto.

En enero del 2015, el intérprete español, durante una entrevista a la revista ¡Hola! señaló: “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”.

Sin temor a equivocarme podría decir que, jamás en su perra vida, Julio Iglesias imaginó que en 2023 fuera a ser tendencia en México durante tantos días.



Larga vida al meme. 🙌 — Trevor Wermindra 🚀 (@Blind_dumb_deaf) July 1, 2023

- ¿Todavía le quedan memes de Julio Iglesias?

- Si, algunos. pic.twitter.com/qyVIBRnre3 — Gol Garra (@ElGolGarracol) July 1, 2023

Julio Iglesias Opina Sobre Sus Memes ✨ "es una historia simpática" pic.twitter.com/IdoTqCTwlv — Julio Iglesias Aesthetic (@JulioIglesiasTb) July 1, 2023

