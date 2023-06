Sofía Rivera Torres dice estar lista para volver a “La Casa de los Famosos México”

Se ha dicho que debido al gran éxito que está teniendo “La Casa de los Famosos México”, Televisa lo alargará un poco más y para ellos podrían reingresar participantes eliminados, y entre las más sonadas se encuentra Sofía Rivera Torres.

La conductora y actriz fue la segunda eliminada del reality show y en una entrevista para el programa “De primera mano” habló sobre si regresaría o no a la competencia.

“Yo soy partidaria de darle al público lo que quiere y si el público quiere que regrese a la casa y quieren ver de nuevo ese enfrentamiento y ver qué pasa si yo entro ahorita, pues creo que tengo una obligación moral de cumplir con la gente”, expresó Sofía Rivera Torres.

Durante su entrevista en el programa “De primera mano”, Sofía Rivera Torres expresó que, si existía la posibilidad de regresar a la competencia, ya tiene una estrategia planeada.

“Llego a dormir al cielo obvio y pues ahí vamos viendo cómo se van cocinando las cosas”, dijo la guapa conductora y agregó: “Lo que sí no haría es llegar y agachar la cabeza, que me queda claro que de volver entrar eso me puede costar otra vez nominada y eliminada luego, luego”.

Lamentó que todas las eliminadas hasta ahora hayan sido mujeres, y con respecto a quien cree que podría ganar, inmediatamente contestó que Wendy Guevara.

“Yo no sé quién vaya a ganar, pero yo digo que las más talentosa, la más brillante, la más ocurrente y la que más brilla es Wendy Guevara y qué mejor que una mujer trans se lleve un premio tan importante”, expresó Sofía Rivera Torres.