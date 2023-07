Nacho Palau ventila el lado oscuro de Miguel Bosé a cinco años de su ruptura

En el mundo del espectáculo ocurren todo tipo de escándalos alrededor de una relación, que puede ir desde la infidelidad hasta una ruptura polémica y ruidosa. Y en el caso de Miguel Bosé y su expareja Nacho Palau no es la excepción ya que después de 26 años de estar juntos el escultor reveló que vivió “una historia de terror”.

A cinco años de su ruptura con el artista español y un juicio mediático, Nacho Palau vuelve a abrir el libro de recuerdos y hace fuertes declaraciones durante una entrevista con la revista ¡Hola!

Nacho conoció a Miguel cuando tenía 19 años de edad. Luego, Bosé lo buscó y tuvieron su primera cita. Después de unos años tomaron la decisión de irse a vivir juntos en Extremadura donde el cantante compró una propiedad en la que vivieron nueve años. Pero en 2018 anunció su separación e incluso tomó medidas legales para quedarse con los hijos que comparte con Bosé.

El exconcursante del reality show Supervivientes superó un cáncer de pulmón. El valenciano confesó el verdadero motivo que originó su ruptura, y se ha sincerado sobre el fallo del Tribunal Supremo a favor del hijo de Lucía Bosé.

“Este año ha sido brutal. Empezando por el cáncer de mi madre y terminando por mi paso por Supervivientes. Perdí mi anonimato, algo que siempre había valorado. Salí de allí enfermo, ingresé para el tratamiento, luego el proceso judicial. Sabíamos que todo iba a ser difícil”, confesaba triste el protagonista, dando a entender la dura etapa a la que se había enfrentado en estos últimos meses. “Jamás pensé que aquello iba a pasar. A día de hoy sigo pensando cómo ha sido posible esto. Pequé de confiado. Todavía no doy crédito”, dijo durante la entrevista, haciendo referencia a la batalla legal por sus hijos.

“Tengo fotos y vídeos con él. He demostrado mi relación porque quiero que legalmente se reconozca que los cuatro (los hijos de cada uno) son hermanos”, — Nacho Palau

Comentarios sobre su relación con Miguel Bosé

Durante la entrevista, el escultor hizo varias revelaciones de su pasada relación.

“La relación entre Miguel y yo se termina porque yo decido no pasar por el aro. Yo me fui de la casa de Panamá porque la situación era muy jodida. Yo no aguantaba aquello. Teníamos muchas broncas. En aquel momento decidí irme a un hotel”.

“Se volvió muy obsesivo. Era muy celoso, enfermizo. Era muy celoso con amigos, muy celoso en general”.