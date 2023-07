Adriel Favela presenta ‘Sólo Muere Si Se Olvida’ con el cual busca abrir su corazón

El cantautor mexicano Adriel Favela presenta su más reciente material discográfico titulado ‘Sólo Muere Si Se Olvida’ con el cual busca llevar a la personas a lo más íntimo de su persona y de su corazón, “Es una faceta completamente distinta y lo sentí justo y necesario, es ver de frente a la persona en la que me he convertido con todos esos aprendizajes, altos y bajos y y también mostrarle a la gente, la persona vulnerable que soy al final del día, los tiempos de Dios son perfectos”, dijo en entrevista para Publimetro.

Cabe señalar que este material discográfico se compone de seis temas en total pero en un par de meses una versión “deluxe” será estrenada, la cual estará llena de colaboraciones “Vienen unas colaboraciones que ni se imaginan porque ni yo mismo me las imaginaba, impactantes, la verdad muy emocionantes, vienen siete temas completamente nuevos, muy musical como lo que están escuchando, yo creo que la visión es que siga esa esencia viva de la instrumentación, de lo musical como lo estoy plasmando”, compartió.

Adriel Favela presenta su más reciente material discográfico ‘Sólo Muere Si Se Olvida’. / Foto: Cortesía

Adriel Favela compartió que al llevar 11 años dentro de la industria de corridos siempre supo que era entrarle “todo o nada”, “Los corridos van a evolucionar y transformar y me ha dado tanta gratificación personal ver en lo que se ha convertido y ver a donde está llegando, a lo mejor estoy ahorita ausente en ese gremio pero me encanta todos estos nuevos artistas y me da mucho gusto ver hacía donde estamos llegando como mexicanos”, dijo.

Sin embargo, para este EP tomó la decisión de entrarle al mariachi y aunque lo considera una de las decisiones más difíciles dentro del proceso creativo, señaló que siempre ha sido muy “aventado” y libre dentro de lo musical, “Tengo un gran equipo detrás de mí que me deja hacer mis locuras y confió en mí, me dejó reinventarme por completo y ya quererme quedar en esto que te da tanta facilidad de poder incorporate en varias áreas dentro del mismo y eso es lo bonito, le voy a ofrecer a la audiencia esta historia musical y evolución de lo que hemos hecho a lo largo de estos años”, mencionó.

Adriel Favela presenta su más reciente material discográfico ‘Sólo Muere Si Se Olvida’. / Foto: Cortesía

Hablando de “mariachi”, señaló que cada vez que escuchaba un tema de ‘Sólo Muere Si Se Olvida’ sentía que le llenaba el alma, “Era muy impresionante de escucharme de esa forma pero quieras o no, hay dudas pero hay que seguir tu intuición y la corazonada y me gusta sentirme orgulloso de lo que viene y de lo que se está dando ahorita y de tener esta gama de calidad musical que estamos dando, de trabajar con tanta gente y que al final les voy a seguir aprendiendo”, dijo.

Por último, mencionó que aunque han habido momentos donde ha querido tirar la toalla, siempre está esa espinita de ver a su familia y a las personas que han estado, que siguen, que crecen y que se van sumando de lograr cosas “Al final del día son oportunidades de ellos también para lograrlas, la logró yo, la logran todos y puede sonar como una responsabilidad que quizá me pongo yo solito, pero al final del día la tomo, la añoro como tal y me parto la madre todos los días para lograr lo mejor para todos nosotros y creo que la vamos logrando poco a poquito y hasta donde topen las llantitas, es una bendición para mí poder aportarle a tanta gente”, expresó.

