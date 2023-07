Revelan por qué Belanova no ha regresado a los escenarios. / Foto: Spotify

A más de cinco años, desde el lanzamiento del álbum ‘Viaje Al Centro Del Corazón’ de la agrupación mexicana Belanova conformada por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola, aún se desconoce cual es el futuro del mismo, mientras unos señalan que solo se trata de una separación temporal, otros más indican que el grupo originario de Guadalajara nunca hará su regreso a los escenarios.

Fue en 2003, cuando la banda de electropop estrenó su álbum debut titulado ‘Cocktail’ y tan solo tres años más tarde, en 2006, lanzaron ‘Dulce Beat’, material discográfico que incluye el tema ‘Rosa Pastel’, que a la fecha sigue siendo el himno de varias generaciones y el favorito de millones de personas alrededor del mundo.

Tema con el cual Belanova, logró posicionarse en todas las listas de radio del país y que los llevó a recorrer decenas de países sin embargo, en 2019, dieron a conocer que se tomarían un descanso y aunque no revelaron la fecha de su regreso, sus fans, aún esperan poder verlos aunque sea una última vez.

Revelan por qué Belanova no ha regresado a los escenarios. / Foto: Cortesía (Foto: Cortesía.)

Revelan por qué Belanova no ha regresado a los escenarios

Y tras casi cinco años desde el anuncio de su receso, se habría revelado la verdadera razón por la cual Belanova no ha regresado a los escenarios y fue el DJ mexicano Daniel Bautista mejor conocido como Mr. Pig, quien a través del programa de radio La Caminera, reveló lo que cientos de fans han anhelado con escuchar.

“Yo tengo un amigo y hace varios años yo hice una canción que sonaba a Belanova y él los conocía, por eso le dije que si había posibilidad de que se los hiciera llegar y como a las dos semanas me dijo que les había interesado la rola, y me mandaron dos propuestas de vocal y de ahí nació ‘No Estás Aquí' y fue ahí cuando viajé a Guadalajara para conocerlos”, dijo Daniel Bautista.

Junto a esto, señaló que esa fue la primera vez que pudo compartir el estudio con uno de sus ídolos, “Yo desde el minuto uno les dije, ‘¿Qué pasa con Belanova?, necesitamos que regresen’ y en su momento me dijeron que estaban haciendo proyectos personales y que era un tema de que no se acomodaban las agendas pero me parece que ya es justo que se acomoden las agendas y nos regalen un par de canciones”, expresó Mr. Pig para La Caminera.