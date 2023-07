Los Del Limit presentan el sencillo ‘Corazón Romántico’

La agrupación Los Del Limit conformada por los hermanos Rubén y Marcos Leyva y fundada a mediados del 2020 en el estado de Texas, presenta su más reciente sencillo titulado ‘Corazón Romántico’ y en entrevista con Publimetro, revelaron detalles de esta canción.

Con respecto al proceso creativo de este single, los hermanos compartieron lo siguiente, “La canción la hicimos hace unos cuatro meses, pero no la habíamos grabado en estudio, en sí lo del estudio tomó como unos unos tres o cuatro días, con respecto al título, se trata de contar historias de nuestra vida, en pocas palabras de expresar lo que uno estaba sintiendo en ese momento”, y agregaron que cada canción es un sentimiento por el que atravesaron y como en todo, hay momentos buenos y malos con los que uno puede hacer una letra para un tema.

@delrecordsofficial CORAZON ROMANTICO ♥️🔥 disponible en todas las plataformas digitales 🎵 @Los Del Limit losdellimit rubenleyva marcosleyva delrecords ♬ Corazón Romantico - Los Del Limit

Los Del Limit dijeron que la agrupación nació gracias al amor, ya que uno de sus integrantes, pasó por un rompimiento amoroso y como una forma de regresar con ella, le escribió una canción, “Gracias a ella que me enseñó la forma de expresar mis sentimientos a través de las canciones”, y mencionaron que simplemente, la música se trata de dejar un recuerdo atrás.

Para finalizar, Los Del Limit compartieron un consejo para las personas que se quieren dedicar a la industria, “Tienes que amarlo de verdad para seguir adelante con lo que quieras hacer, si en verdad no lo amas o no sientes que es para ti, no va a funcionar. Tienes que amarlo de verdad y decir ‘esto es lo que yo quiero y esto es mi vida’, porque en la vida pasan muchas cosas que te van mal y que te sientes derrotado, pero el amor siempre hace que todo funcione”, puntualizaron.

Sigue a Los Del Limit en redes sociales: