Meghan Markle tiene pensado pedir una gran suma de dinero en su divorcio con el Príncipe Harry

Los rumores de separación entre Meghan Markle y el Príncipe Harry no son nuevos, pero ahora se habla que ya estarían negociando el divorcio y de las exigencias que tendría la duquesa de Sussex para firmar los documentos de separación.

La pareja se alejó de la Casa Real Británica para poder llevar una vida más “normal”, no obstante, el plan no le ha resultado y la constante exposición y proyectos que tenían con los medios, no ha hecho más que resquebrajar su relación y perjudicar sus negocios.

#3JuL | ESCÁNDALO



Meghan Markle, supuestamente, demandó al príncipe Harry por 80 millones de dólares para firmar el divorcio y habría exigido la custodia de sus hijos Archie y Lilibet Diana, según el periodista Tom Bower ya la pareja no convive.



Vía - Sport pic.twitter.com/vYRyuxu0c8 — 800 Noticias (@800Noticias_) July 3, 2023

De hecho, el reconocido periodista Tom Bower aseguró que Meghan Markle y el Príncipe Harry llevaban vidas separadas y por eso no celebraron juntos su quinto aniversario.

¿Cuánto pide Meghan Markle por divorciarse del Príncipe Harry?

Pues bien, el periodista Tom Bower compartió que Meghan Markle ya se habría cansado del Príncipe Harry, así que en vista de la inminente ruina que se les avecinaba, porque los negocios que han hecho no han tenido los resultados esperados, tomó la decisión de divorciarse.

#Realeza el príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, y su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle, ya no ocupan el chalet de Frogmore, en la finca de Windsor, donde vivían cuando viajaban al Reino Unido, anunció el palacio de Buckingham. pic.twitter.com/RQBVgD3rwz — Radio Caracas Radio (@RCR750) June 30, 2023

El proceso de divorcio ya habría empezado e incluso salieron a la luz las exigencias de la duquesa de Sussex en las negociaciones que se realizan en este tipo de proceso.

Pues bien, lo primero que exigió Meghan Markle era quedarse con la custodia completa de sus dos hijos, Archie y Lilibet Diana, además, también quiere una compensación monetaria para firmar el divorcio sin problemas.

Meghan Markle y el príncipe Harry podrían enfrentar una crisis de pareja https://t.co/HI5b7vyZuY pic.twitter.com/peCT49z6D1 — DbSALR12 (@droidlere) July 2, 2023

La todavía esposa del Príncipe Harry le estaría pidiendo la estrambótica cantidad de 80 millones de dólares para separarse de él, suma que, si el hijo menor de Lady Di accede a pagar, lo dejaría por completo en la ruina.