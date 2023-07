Panchito Arredondo habla de sus nuevas colaboraciones

No cabe duda que este 2023 es uno de los mejores años para el regional mexicano y todos sus derivados, no solo para los nuevos exponentes, si no también para los cantantes y agrupaciones que trabajaron en posicionar al género musical, uno de ellos es Panchito Arredondo.

El intérprete de ‘El llamado del 19′ continúa reforzando su lugar dentro del género musical, especialmente con sus corridos característicos, el más reciente ‘La muerte sexy’, el cual lanzó en colaboración con Betillo Guerrero, y que fue producido por Edén Muñoz.

“Estoy contento por el apoyo de la gente que ha estado muy constante en apoyar el tema, al final para eso trabajamos, para eso hacemos música para que la gente se sienta identificada y nos apoye” dijo Panchito Arredondo sobre el lanzamiento de su canción.

Al respecto de la censura que han experimentado por las temáticas que tocan las letras de ciertos corridos, el cantante reveló su postura ante las polémicas que podría levantar con su último tema, ‘La muerte sexy’, “yo pienso que depende cómo quieran ver las cosas, como lo he mencionado a veces le ponen atención a lo que les conviene y lo quieren censurar, ‘La muerte sexy’ no habla de violencia, al contrario, o sea la muerte es algo que todos vamos a llegar, entonces siempre estamos tratando de ponerlo de otra manera”, puntualizó.

Panchito Arredondo se prepara para estrenar colaboraciones con algunos de los referentes más importantes del regional mexicano, como Grupo Firme, Marca Registrado, José Manuel, entre otros.

“La verdad Eduin Caz es una persona muy profesional en su trabajo, fue algo que se nos facilitó mucho, y todos quedamos contentos porque el tema está muy bueno y yo pienso que la gente también le va a gustar mucho. Pero tenemos muchísima música que sacar, hay muchas colaboraciones que ya están grabadas, hay una colaboración con Grupo Recluta, una con mi compa José Manuel, una con Marca Registrada, son varios temas los que tenemos”

