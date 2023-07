El 2023, ha sido de los mejores años para la agrupación de música regional mexicana Grupo Firme, integrada por Eduin Caz, Jhonny Caz, Joaquín Ruíz, AB Luna, Dylan, Christian Tellez y Fito, sin embargo, todo esto podría cambiar, ya que muchos señalan que el grupo se estaría desintegrando debido a que ya hay un nuevo integrante.

Cabe señalar que los rumores de una posible separación comenzaron semanas atrás, debido a que su vocalista y líder, Eduin Caz, reveló que el fin de Grupo Firme estaría más cerca de lo imaginado, “Miro que a muchos les duele el éxito, “¿Cuál seguir decayendo?”. No miran que acabo de retacear un estadio y aparte un after donde todos hacen sus eventos principales, sin ofender a mis amigos colegas músico. Ya relájense, ya merito me voy a ir a descansar. Solo me falta cumplir Centroamérica para lograr la última palomita de mi lista”, escribió el intérprete.

Grupo Firme anunciaría su separación. / Foto: Instagram

Grupo Firme comienza a desintegrarse

Sin embargo, decenas de internautas señalan que solo se trata del principio del fin, puesto que la agrupación de regional mexicano estaría desintegrándose poco a poco ya que tendrían un nuevo integrante, quien habría tomado el lugar de uno de los queridos del público.

Grupo Firme tiene nuevo integrante

Y es que, semanas atrás, Christian Tellez, bajista de Grupo Firme, abandonó la agrupación si explicación alguna y en su lugar entró Víctor Zavala quien oficialmente es el nuevo bajista del grupo liderado por Eduin Caz desde el pasado 17 de junio, incluso, en la biografía su cuenta de Instagram ya se puede leer la leyenda, “Bajista en Grupo Firme”.

“Hoy después de tantos años de buscar mi OPORTUNIDAD en la música, MI LUGAR, de pasar por muchos tragos amargos me siento contento porque este pasado fin de semana llegó mi momento que tanto había soñado!. Y con mucho orgullo puedo gritar Y PURO GRUPO FIRMEEEEE. Gracias por la oportunidad Eduin Caz y a todo el equipo Isael Gutiérrez por recibirme tan cálidamente! Vamos a darle hasta el final , yo no vengo a suplir, ni a copiarle a nadie, vengo a hacer mi propio camino con mis ganas y a sumar en lo que pueda!”, se puede leer en una de sus publicaciones.