Tachan de traicionera a Kimberly ‘La más preciosa’ por polémico video

El pasado fin de semana, previo a la gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México”, Paola Suárez soltó la bomba de que Kimberly ‘La más preciosa’ y Evelyn Hernández habían recibido dinero para apoyar a Raquel Bigorra.

Recordemos que la conductora cubana fue una de las tres nominadas con riesgo de salir del reality show, junto a Paul Stanley y Sergio Mayer. Entonces, alguien se puso en contacto con el resto de chicas del clan de ‘Las Perdidas’, para solicitar su apoyo.

“Me dijo: ‘te pago para que me hagas las historias apoyándola para que ella no salga’, yo le dije: ‘no te voy a hacer esas historias, ¿por qué? Porque cuando a mí me nace apoyar a la gente lo hago de corazón, si no, no’”, expresó Paola Suárez a través de una transmisión en vivo.

También te puede interesar:

¿Wendy Guevara y Nicola Porcella están enamorados? Esto dijo grafóloga

Kimberly de ‘Las Perdidas’ reta a reportero a encerrarse en LCDLFM: “a ver a qué perra le sale más colmillo”

‘La Casa de los Famosos’: Gloria Trevi se declara ‘Team Wendy’ durante concierto

¿Por qué la gente tachó a Kimberly ‘La más preciosa’ de traicionera?

Paola Suárez compartió que este sujeto le dijo que Kimberly ‘La más preciosa’ sí había aceptado el trato y le envió el vídeo que compartió en sus historias de Instagram donde pide votos para Raquel Bigorra.

Kimberly La Mas Preciosa ya dijo votemos para que RAQUEL SE QUEDE!



Ya son dos personas (Mejores Amigas de Wendy) Kimberly & Evelin que dicen que votemos por Raquel.#LaCasaDeLosFamososMx



Retweet a este video para hacerlo viral!🚨 pic.twitter.com/AsgD42Oodj — La Jefa (@LaJefa_LaCasaMx) July 1, 2023

“Hermanas, déjenme decirles que ‘La Casa de los Famosos México’ se está poniendo muy intensa, ya saben que yo amo a mi hermana Wendy Guevara, somos Team Wendy, pero también les pido de favor que apoyemos, a que no expulsen a mi amiga Raquel Bigorra, dejemos que se quede adentro de la casa por favor, yo la quiero, yo a todos los amo, pero la verdad, Raquel Bigorra soy tu fan también hermana y te apoyo, Raquel Bigorra estoy contigo”, dijo Kimberly Irene en el vídeo.

Las personas tomaron esto como una traición porque Wendy Guevara pidió votos para Sergio Mayer en varias oportunidades dentro de “La Casa de los Famosos México”.

Kimberly acepta que si le pagaron para apoyar a Raque Bigorra en #LaCasaDeLosFamososMx.



Aunque @MaxSalomonMx dijo que no. pic.twitter.com/wEdnZIsDOZ — Cultura Pop (@RCulturaPop) July 2, 2023

Por su parte, Kimberly ‘La más preciosa’ aceptó haber recibido el dinero para hacer un vídeo apoyando a Raquel Bigorra, pero no cree que hubiera traicionado a su amiga, Wendy Guevara, porque no pidió votos en su contra, además alegó que su trabajó en las redes sociales consistía en eso, en aceptar dinero por realizar vídeos publicitando.