¿Wendy Guevara y Nicola Porcella están enamorados? Esto dijo grafóloga

Desde el primer instante, ‘La Casa de los Famosos México’ ha dado de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación, sobre todo al tratarse de Wendy Guevara y su supuesto amorío con Nicola Porcella, pues a ambos se les ha visto muy románticos dentro del programa, lo que ha desatado diversos rumores en internet.

Hace unos días, de manera improvisada, Wendy le dio un beso al actor peruano, por lo que inmediatamente las imágenes se hicieron virales y los usuarios han mostrado su opinión, así como también, Maryfer Centeno ha decidido analizar su lenguaje corporal, según su experiencia para dar a conocer si estos están o no enamorados.

¿Wendy Guevara y Nicola Porcella están enamorados?

Desde hace algunas semanas, se ha visto a Wendy Guevara y Nicola Porcella de manera muy romántica dentro de la casa y lo que más llamó la atención fue una de las recientes acciones de la influencer, ya que esta de manera imprevista le robó un beso en la boca al actor, mientras le colocaba una mascarilla, provocando así que tanto Emilio Osorio como Bárbara Torres se rieran de lo ocurrido.

Asimismo, al recorrer el video las redes sociales, Maryfer Centeno aprovechó para poder analizarlo: “¿Qué pasó entre Wendy y Nicola? A ver, la cabeza dice donde racionalmente tienes que estar, pero los piecitos indican donde realmente quieres estar, si te gusta alguien tus pies van a buscar a esa persona”, indicó.

“Se hace ligeramente hacia atrás de forma instintiva, en mi pueblo hay una frase muy común que dice ‘me asusta, pero me gusta’, ¿Por qué?, porque, aunque aquí se hace para atrás, incluso de una forma brusca y vertiginosa, todos los movimientos son muy suaves, son de cariño, y después vuelve a acercarse hacia Wendy”, asegura la grafóloga.

De esta manera, analizando un poco el lenguaje corporal de Porcella, indica que este toma de buena manera la acción realizada por Wendy, pues de no ser así de una vez se hubiera alejado.

“Si algo no me gusta, yo no me acerco a esa persona, llega se acerca, parece ser que está sonriendo (...) yo veo una ligera risita, como que se lo ha tomado a broma”, explica.

Por otro lado, hablando sobre la integrante de ‘Las Perdidas’, dijo que la veía feliz y hasta sonrojada. “Wendy está tan contenta que hasta se nos puso roja, él está impactado, pero una vez más, los pies buscan a Wendy (...) a mí me parece que indiferente no le es para nada, por qué están tan juntitos todo el tiempo, cuando te gusta alguien buscas cualquier pretexto para que esa persona esté cerca de ti”, afirma.