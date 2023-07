Anahí sigue sin recuperarse, ¿qué pasará con la gira de RBD?

La gira de RBD está a punto de comenzar, el próximo 25 de agosto la agrupación se presentará en el Sun Bowl Stadium, en El Paso. A pocas semanas de iniciar con las fechas, sus fanáticos han expresado preocupación por la participación de Anahí, en especial porque sigue en recuperación de un accidente que tuvo en el oído.

La cantante mexicana se preparaba al igual que sus compañeros para arrancar con el tour, no obstante, tras un incidente en el trabajo, su tímpano sufrió una lesión grave, la cual dejó como resultado que no pueda escuchar nada en un oído.

Anahí actualiza sobre estado de salud

Aunque la intérprete de ‘Sálvame’ se ha mantenido optimista por su recuperación, este 5 de julio volvió a dar una actualización de su estado, al parecer no son buenas noticias, puesto que reveló que la lesión que sufrió resultó ser más complicada.

“Estoy sanando. Todavía no escucho y eso no le encanta al doctor. Pero debo empezar a escuchar pronto. Se que así será. Yo les juro que daré todo en este tour, de eso no tengan duda. Si no está al 100 ese oído, tenemos otro. Nada nos frena” escribió Anahí desde su cuenta de Instagram.

Ante las dudas que han surgido sobre su participación en el reencuentro de RBD, Anahí dejó tranquilos a sus fans al expresar su compromiso con el show, confirmando que estaría dispuesta a comenzar la gira aún sin recuperarse de la lesión en su tímpano.

¿Anahí no estará en la gira de RBD?

Christian Chávez habló sobre los rumores que surgieron respecto a la ausencia de Anahí por el accidente que tuvo hace poco. El cantante aseguró que su compañera permanece estable y en reposo para recuperarse lo más pronto posible.

“Son cosas que lamentablemente llegan a pasar, son esos accidentes que pasan, dentro de lo que cabe ella está bien. La verdad no sé exactamente porque yo no soy el otorrino, pero hasta donde sé tiene una pequeña perforación, esperemos que no vaya a ser tan grave” dijo Chávez.