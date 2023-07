Conductores de ‘Venga la Alegría’ humillan a Jimena Longoria en pleno programa en vivo

Una vez más, la producción de ‘Venga la Alegría’ se encuentra en el ojo público, pues, además de la polémica que se generó por la sección de ‘Escándalos de Lavadero’, ahora los usuarios critican el hecho de que una de sus conductoras haya sido humillada por sus mismos compañeros.

Sucede, que cada día el programa de televisión presenta un hashtag para poder interactuar con su público y dar a conocer la dinámica a realizar en ese momento, siendo utilizado este este lunes ‘No te Enganches’, una frase que revelaría el juego que sería realizado durante el programa.

En primera instancia, Mauricio Barcelata eligió a Jimena Longoria al ‘azar’, para que esta fuera la persona a la que sus compañeros que le realizarían una serie de comentarios negativos, para así demostrarle al público como la gente se engancha.

De esta manera, Jimena inició colocándose un suéter y fue a donde estaba cada uno de sus compañeros, mientras estos le colgaban un gancho haciendo su respectivo comentario negativo.

“Yo invito a Luz Elena que le haga un comentario donde a lo mejor ella se puede enganchar y no Jimena, cualquier persona se pueda enganchar con un comentario negativo”, Indicó Barcelata.

En ese momento, sus compañeros de trabajo empezaron a hacer comentarios, entre estos se encuentran Luz Elena González, quien indicó que a la conductora le luce más el pelo ondulado, continuando Kristal Silva que le pidió que “dejara de ser tan rencorosa”.

A medida que iba avanzando, sus colegas continuaban diciéndole algunas frases, llegando hasta Kike Mayagoitia en donde se desató la polémica, ya que este le dijo las siguientes palabras:

“Querida Jimena, no sé por qué, pero el día de hoy hueles un poquito rarito”, pero más allá de dejar el tema está ahí, otro de sus compañeros replicó: “a chicharrón”.

Por su parte Laura G opinó: “Yo te voy a decir uno que escriben mucho en redes sociales, y no precisamente la persona que lo escribe, lo hace con buena intención, ¿por qué siempre estás tan fodonga y siempre andas en tenis?”.

Kristal Silva continuó diciendo: “Sí tiene razón”, mientras que Patrició Borghetti añadió: “Entiendo que mi hija de siete años ande en tenis, ¿pero tú?”.

A pesar de que sólo se trataba de una dinámica, la cara de Jimena Longoria cambiando a medida que seguían realizando los comentarios, mencionando qué: “Yo sé que la mente es súper poderosa, y hoy que a lo mejor me desvelé, mi bebé no durmió, me levanté insegura, entonces a lo mejor fue como ‘la mayoría de los comentarios ya los había pensado’, entonces fue un poco fuerte la dinámica, pero padre”.

Luego de todo esto, Jimena pidió un abrazo a todos los compañeros y dijo: “No huelo feo”, mientras que algunos de ellos continuaban repitiendo lo de los tenis.